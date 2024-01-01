Альтернативи - HiPay

Databox

Databox

databox.com

Платформа бізнес-аналітики, створена, щоб допомогти вам зрозуміти, що відбувається з вашим бізнесом. KPI з хмарних сервісів, електронних таблиць, бази даних в одному місці.

BlueSnap

BlueSnap

bluesnap.com

BlueSnap — це рішення для онлайн-платежів для компаній електронної комерції, B2B і SaaS, які спеціалізуються на глобальній обробці платежів і платіжних шлюзах для онлайн-бізнесу.

MRR.io

MRR.io

mrr.io

Слідкуйте за своїм щомісячним регулярним доходом, незалежно від того, який платіжний процесор ви використовуєте.

IXOPAY

IXOPAY

ixopay.com

IXOPAY — це високорозширювана й PCI-сертифікована платформа керування платежами для клієнтів White Label і Enterprise Merchants. Сучасна архітектура, що легко розширюється, забезпечує організацію платежів, забезпечує інтелектуальну маршрутизацію та функції каскадування, а також найсучасніше управлін...

Payfirma

Payfirma

payfirma.com

Payfirma – це відзначена нагородами платіжна компанія, яка допомагає підприємствам приймати кредитні та дебетові картки онлайн, у магазинах і на мобільних пристроях. Понад 8000 компаній у Північній Америці використовують платіжні інструменти Payfirma, щоб легко отримувати гроші та зберігати всі дані...

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