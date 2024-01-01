Альтернативи - HiPay

Payfirma

payfirma.com

Payfirma – це відзначена нагородами платіжна компанія, яка допомагає підприємствам приймати кредитні та дебетові картки онлайн, у магазинах і на мобільних пристроях. Понад 8000 компаній у Північній Америці використовують платіжні інструменти Payfirma, щоб легко отримувати гроші та зберігати всі дані...