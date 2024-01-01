Альтернативи - HiPay
Databox
databox.com
Платформа бізнес-аналітики, створена, щоб допомогти вам зрозуміти, що відбувається з вашим бізнесом. KPI з хмарних сервісів, електронних таблиць, бази даних в одному місці.
BlueSnap
bluesnap.com
BlueSnap — це рішення для онлайн-платежів для компаній електронної комерції, B2B і SaaS, які спеціалізуються на глобальній обробці платежів і платіжних шлюзах для онлайн-бізнесу.
MRR.io
mrr.io
Слідкуйте за своїм щомісячним регулярним доходом, незалежно від того, який платіжний процесор ви використовуєте.
IXOPAY
ixopay.com
IXOPAY — це високорозширювана й PCI-сертифікована платформа керування платежами для клієнтів White Label і Enterprise Merchants. Сучасна архітектура, що легко розширюється, забезпечує організацію платежів, забезпечує інтелектуальну маршрутизацію та функції каскадування, а також найсучасніше управлін...
Payfirma
payfirma.com
Payfirma – це відзначена нагородами платіжна компанія, яка допомагає підприємствам приймати кредитні та дебетові картки онлайн, у магазинах і на мобільних пристроях. Понад 8000 компаній у Північній Америці використовують платіжні інструменти Payfirma, щоб легко отримувати гроші та зберігати всі дані...