Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Hindi Typing» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Hindi Typing – це комплексний онлайн-ресурс, який допомагає користувачам покращити свої навички друку гінді. Веб-сайт пропонує широкий спектр функцій та інструментів, щоб задовольнити потреби як початківців, так і просунутих друкарок гінді.

Вебсайт: hindityping.info

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