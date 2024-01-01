Higharc

Higharc

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Вебсайт: higharc.com

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Higharc була заснована в 2018 році і базується в Даремі, Північна Кароліна. Higharc — це технологічна компанія житлового будівництва, яка зосереджена на перетворенні дизайну будинків, продажу та процесу будівництва. У компанії працює різноманітна команда експертів у Сполучених Штатах, Південній Америці та Європі в галузі архітектури, будівництва та розробки програмного забезпечення, які разом працюють над модернізацією процесу будівництва будинків. Higharc співпрацює з будівельниками, щоб надати комплексну платформу для проектування будинків, що використовує 3D-моделювання та генеративний дизайн, оцінку вартості в реальному часі та захоплюючий досвід онлайн-продажів для покупців житла. Зручний інтерфейс дозволяє легко налаштовувати та миттєво вносити зміни, роблячи процес проектування доступним та ефективним для користувачів. Веб-платформа Higharc спрощує робочий процес проектування будинку, продажу та будівництва, забезпечуючи єдине джерело правди на початку процесу будівництва та безперебійну передачу даних і оновлень по всій організації. Будівельники отримують переваги від спрощених робочих процесів, підвищеної точності та швидшого виходу на ринок.
Категорії:
Photography & Graphics
Building Design and Building Information Modeling (BIM) Software

Вебсайт: higharc.com

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