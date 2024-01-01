Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Heyfood» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Доставка їжі за лічені хвилини. Heyfood будує «Doordash для Африки». Але на відміну від Doordash в Америці, ми отримуємо прибуток від кожної доставки, починаючи з першого дня.

Вебсайт: heyfood.africa

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