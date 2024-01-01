Альтернативи - Heroku
Replit
replit.com
Repl.it — це стартап із Сан-Франциско та онлайн-IDE (інтегроване середовище розробки). Його назва походить від абревіатури REPL, що означає «цикл читання–оцінки–друку». Сервіс створили йорданський програміст Амджад Масад і йорданський дизайнер Хая Одех у 2016 році. Repl.it дозволяє користувачам писа...
DigitalOcean
digitalocean.com
DigitalOcean, Inc. – американський постачальник хмарної інфраструктури зі штаб-квартирою в Нью-Йорку з центрами обробки даних по всьому світу. DigitalOcean надає розробникам хмарні сервіси, які допомагають розгортати та масштабувати програми, що працюють одночасно на кількох комп’ютерах. Станом на с...
Netlify
netlify.com
Netlify – це компанія хмарних обчислень із Сан-Франциско, яка пропонує хостинг і безсерверні серверні послуги для веб-додатків і статичних веб-сайтів. Його функції включають безперервне розгортання з Git через Netlify Edge, інфраструктуру глобальної мережі доставки додатків компанії, безсерверну об...
Vercel
vercel.com
Розгортайте веб-проекти з найкращим досвідом інтерфейсу розробника та найвищою продуктивністю кінцевого користувача.
Zoho Creator
zoho.com
Для Творця в тобі. Будувати. Інтегрувати. Розширити. Майбутнє роботи — це цифрове, і підприємства будь-якого розміру повинні швидко трансформуватися. Zoho Creator — це платформа з низьким вмістом коду, яка дає вам можливість зробити перехід швидким, безпечним і плавним — незалежно від складності ва...
Gitpod
gitpod.io
Gitpod спрощує робочі процеси розробників, надаючи готові середовища спільної розробки у вашому браузері на основі VS Code.
PythonAnywhere
pythonanywhere.com
Розміщуйте, запускайте та кодуйте Python у хмарі! Почніть роботу безкоштовно. Наш базовий план надає вам доступ до машин із уже встановленим повним середовищем Python. Ви можете розробити та розмістити свій веб-сайт або будь-який інший код безпосередньо зі свого браузера, не встановлюючи програмне ...
Glitch
glitch.com
Прості, потужні, безкоштовні інструменти для створення та використання мільйонів програм.
Plesk
plesk.com
Plesk — це єдина панель керування веб-хостингом, яка вам знадобиться для створення, захисту та запуску веб-сайтів і програм у хмарі! Отримайте платформу хостингу Plesk!
Render
render.com
Render — це єдина хмара для створення та запуску всіх ваших програм і веб-сайтів із безкоштовним SSL, глобальним CDN, приватними мережами та автоматичним розгортанням від Git.
IBM Cloud
ibm.com
Хмарні обчислення IBM — це набір хмарних обчислювальних послуг для бізнесу, які пропонуються інформаційно-технологічною компанією IBM. Почніть будувати негайно, використовуючи понад 190 унікальних сервісів.
Zoho Catalyst
catalyst.zoho.com
Відкривайте нові землі з найпростішою безсерверною платформою. Catalyst — це високомасштабована безсерверна платформа, яка дозволяє розробникам створювати та розгортати рішення світового класу без керування серверами.
Kinsta
kinsta.com
Увійдіть на інформаційну панель MyKinsta та керуйте своїми сайтами WordPress, розміщеними на Kinsta.
Exotel
exotel.com
Найнадійніша хмарна комунікаційна компанія, яка надає найкращі у своєму класі API для голосу, повідомлень і перевірки користувачів. Рішення включають маскування номерів, IVRS, хмарну АТС, віртуальні телефонні номери, програмне забезпечення для дзвінків, SMS та автоматизацію дзвінків. Нам довіряють п...
Engine Yard
engineyard.com
Engine Yard – це приватна платформа, розташована в Сан-Франциско, штат Каліфорнія, як сервісна компанія, яка зосереджена на розгортанні й управлінні Ruby on Rails, PHP і Node.js.
Koyeb
koyeb.com
Одна платформа, усі ваші послуги. Уніфікована платформа Koyeb дозволяє поєднувати мови, фреймворки та технології, які вам подобаються. Розгортайте будь-яку програму завдяки вбудованій підтримці популярних мов і вбудованому розгортанню контейнера Docker. Працюйте з низькою затримкою, чуйними веб-служ...
Northflank
northflank.com
Комплексна платформа розробника для створення та масштабування мікросервісів, завдань і керованих баз даних із потужним інтерфейсом користувача, API та CLI.
Timescale
timescale.com
Timescale Cloud: потужність і надійність TimescaleDB і PostgreSQL, розгорнутих у обраному вами хмарному провайдері з більшим контролем над тим, де зберігаються ваші дані.
Aiven
aiven.io
Повністю керована хмарна платформа даних Aiven з відкритим вихідним кодом дозволяє створювати конвеєри даних, про які ви завжди мріяли, менш ніж за 10 хвилин. На всіх основних хмарах всюди.
Back4App
back4app.com
Зберігайте та запитуйте реляційні дані в хмарі. Зробіть його доступним через GraphQL і REST за допомогою масштабованого бекенда з відкритим кодом.
Modal
modal.com
Modal створює кращу інфраструктуру для інженерів обробки даних і вчених.
mogenius
mogenius.com
Розблокуйте самообслуговування розробника Kubernetes за лічені хвилини. mogenius — це внутрішня платформа для розробників, яка абстрагує складність, нативну для хмари, і надає розробникам інтуїтивно зрозумілий портал самообслуговування для розгортання та керування кодом у Kubernetes.
Stormkit
stormkit.io
Повний пакет програм Javascript. Розгорнуто в хмарі. Легко запустіть свою повноцінну програму JavaScript за лічені хвилини та зосередьтеся на найважливішому – на самій програмі. Використовуйте наш потужний набір інструментів, щоб покращити процес розробки.
Red Hat Hybrid Cloud Console
cloud.redhat.com
Хмарні служби Red Hat® допомагають командам зосередитися на найважливішій для них роботі — швидкій розробці, розгортанні та еволюції додатків — тоді як надійні експерти керують інфраструктурою. Отримуйте доступ до хмарних пропозицій у консолі Red Hat Hybrid Cloud Console — ваш ключ до модернізації ...
Dagster
dagster.io
Від запиту на отримання до виробництва. Без зусиль. Платформа корпоративної оркестрації, яка ставить досвід розробника на перше місце, з повністю безсерверним або гібридним розгортанням, власним розгалуженням і готовими CI/CD.
PlusClouds
plusclouds.com
Постачальник хмарної інфраструктури, який дозволяє швидко створювати, тестувати, розробляти, дистанційно керувати та масштабувати сайти з високим трафіком, такі як корпоративні інфраструктури та електронна комерція
cloudplan
cloudplan.net
Спростіть робочі процеси та приватну хмару. Повністю інтегроване приватне хмарне рішення для керування даними, зберіганням, робочими процесами, документообігом і безпекою. Працює в хмарі, локальному, гібридному та багатохмарному середовищах!
HarperDB
harperdb.io
Глобальна платформа прикладних програм HarperDB спрощує розробку за допомогою одного пакета, який включає блискавичну базу даних, вбудований сервер API та глобальну реплікацію даних у реальному часі. Розгортання від хмари до краю до локального.
Brainboard
brainboard.co
Спершу дизайн. Кодуйте, коли потрібно. Почніть із правильного шляху, акцентуючи увагу на дизайні, перш ніж швидко згенерувати дійсний код Terraform за лічені секунди.
Hatch
usehatchapp.com
Підвищте рівень відповідей, збільште свій дохід. Доведено, що платформа Hatch збільшує дохід завдяки одній простій концепції: ефективніша та ефективніша комунікація з потенційними клієнтами, потенційними клієнтами.