Альтернативи - Heroku

PythonAnywhere

pythonanywhere.com

Розміщуйте, запускайте та кодуйте Python у хмарі! Почніть роботу безкоштовно. Наш базовий план надає вам доступ до машин із уже встановленим повним середовищем Python. Ви можете розробити та розмістити свій веб-сайт або будь-який інший код безпосередньо зі свого браузера, не встановлюючи програмне ...