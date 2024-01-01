Альтернативи - Heartland

Stripe

Stripe

stripe.com

Stripe — американська компанія, що надає фінансові послуги та програмне забезпечення як послуга (SaaS), зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія, США. Компанія в основному пропонує програмне забезпечення для обробки платежів та інтерфейси програмування додатків (API) для веб-сайтів електронної ...

Square

Square

squareup.com

Square, Inc. — американська компанія, що надає фінансові послуги, агрегатор торговельних послуг і мобільних платежів, розташована в Сан-Франциско, Каліфорнія. Компанія продає платіжні продукти програмного та апаратного забезпечення та розширила свою діяльність у сфері послуг для малого бізнесу. Комп...

Appetize.io

Appetize.io

appetize.io

Онлайн веб-симулятори iOS і емулятори Android. Запускайте iPhone, iPad, Mobile Safari, APK, мобільні програми у своєму браузері за допомогою HTML5 і Javascript.

Yoco

Yoco

yoco.com

Приймайте всі основні картки за допомогою улюблених карткових автоматів SA. Мобільний і з підтримкою кранів. ... Продавайте товари онлайн, створюючи та надсилаючи цифрові рахунки-фактури за допомогою Yoco Link.

Kyte

Kyte

kyteapp.com

За допомогою програми й системи POS від Kyte ви можете керувати продажами, запасами та клієнтами зі свого телефону чи планшета. Отримайте безкоштовно!

Toast POS

Toast POS

pos.toasttab.com

Toast — це торгова точка ресторану та система управління, яка допомагає ресторанам покращити роботу, збільшити продажі та створити кращий досвід для гостей.

Lightspeed

Lightspeed

lightspeedhq.com

З 2005 року ми надаємо прості у використанні POS-рішення для роздрібних торговців і рестораторів. Розвивайте свій бізнес із торговою точкою Lightspeed сьогодні.

Clover

Clover

clover.com

Наші POS-системи та обробка кредитних карток дозволяють приймати платежі та вести свій бізнес.

MOKA POS

MOKA POS

mokapos.com

Бізнес із великим екраном працює легше Представляємо Moka Ultra & Ultra+. Найсучасніше касове обладнання для комфорту та простоти ведення бізнесу.

TouchBistro

TouchBistro

touchbistro.com

TouchBistro - це комплексна система управління рестораном. Розширені функції. Інтуїтивно зрозуміла платформа. Збільшуйте продажі, радуйте гостей, економте час і гроші. Вивчайте більше!

ERPLY

ERPLY

erply.com

Erply пропонує онлайн-системи програмного забезпечення для торгових точок і роздрібної торгівлі. Почніть забезпечувати кращий досвід клієнтів за допомогою хмарних POS-рішень Erply вже сьогодні!

RepairShopr

RepairShopr

repairshopr.com

Програмне забезпечення для ремонтних майстерень, яке надає вам рахунки-фактури, оформлення квитків, POS, регулярні рахунки-фактури, виставлення рахунків і CRM для майстерень з ремонту комп’ютерів тощо.

Modisoft

Modisoft

modisoft.com

Контролюйте всі свої бізнес-процеси. Безпечне, хмарне й офлайнове програмне забезпечення для управління бізнесом POS-офісів.

OpenWrench

OpenWrench

useopenwrench.com

OpenWrench робить обслуговування об’єктів вашого бізнесу простішим і прозорішим, ніж будь-коли. Створюйте та відправляйте робочі замовлення, відстежуйте останній статус поточної роботи та затверджуйте рахунки-фактури для оплати — і все це, не відходячи від телефону. Зробіть фотографії проблеми або...

Oliver POS

Oliver POS

oliverpos.com

Зустрічайте Oliver POS. Ми переносимо потужність вашого онлайн-магазину у ваш фізичний магазин, синхронізуючи його безпосередньо з вашим магазином WooCommerce.

PosBytz

PosBytz

posbytz.com

Ваше хмарне програмне забезпечення для керування ресторанами та роздрібною торгівлею «все в одному». Наше комплексне хмарне програмне забезпечення для керування ресторанами та роздрібною торгівлею є ідеальним рішенням для спрощення ваших бізнес-операцій. За допомогою нашого простого у використанні ...

SpotOn

SpotOn

spoton.com

Системи торгових точок SpotOn і програмне забезпечення для обробки платежів створено для того, щоб працювати так, як ви працюєте. І вас цілодобово та без вихідних 365 підтримують люди, які справді небайдужі.

EasyStore

EasyStore

easystore.co

Бренди будь-якого розміру розвивають свій бізнес у магазинах і онлайн за допомогою EasyStore.

Epicor

Epicor

epicor.com

Система ERP Epicor — це модульне галузеве програмне забезпечення, яке використовується для управління бізнес-процесами в масштабах компанії. Програмне забезпечення Epicor добре підходить для управління бухгалтерським обліком і фінансами, людськими ресурсами, клієнтами, ланцюгом постачання, інвентари...

RepairDesk

RepairDesk

repairdesk.co

Універсальне програмне забезпечення для керування ремонтною майстернею Хмарне програмне забезпечення для ремонтної майстерні точки продажу №1 для керування та розвитку вашого ремонтного бізнесу

Simply POS

Simply POS

simplypos.com

Платформа автоматизації торгових точок, електронної комерції та роздрібних магазинів на основі штучного інтелекту для бізнесу від 1 до 101 магазину

Paymash

Paymash

paymash.com

Керуйте своїм бізнесом з однієї центральної платформи. Почніть продавати у своєму магазині, онлайн або створюйте та надсилайте рахунки-фактури.

Lithos POS

Lithos POS

lithospos.com

Lithos POS — це просте та потужне програмне забезпечення для роздрібної торгівлі/ресторану. POS-програмне забезпечення для роздрібної торгівлі/ресторану надає широкий спектр послуг, включаючи управління запасами, лояльність клієнтів і бухгалтерський облік.

POSApt

POSApt

posapt.au

POSApt — це програмне рішення для торгових точок (POS) для індустрії гостинності та роздрібної торгівлі. POSApt, доступний по всій Австралії, є одним із найкращих постачальників POS-систем в Австралії.

Elementary POS

Elementary POS

elementarypos.com

lementary POS — це ваш мобільний касовий апарат або комплексна система торгових точок, розроблена відповідно до ваших конкретних вимог. За єдину справедливу ціну ви отримуєте доступ до незліченних функцій, призначених для спрощення та прискорення ваших бізнес-процесів, а також до необмеженої кількос...

Selldone

Selldone

selldone.com

Selldone, новаторська сила в області платформи електронної комерції, має штаб-квартиру в жвавому технологічному центрі, що відображає його інноваційний дух. Створена з місією оптимізації онлайн-ділових операцій, Selldone швидко розширила свій охоплення та вплив. Компанія, яка характеризується віддан...

SULTS

SULTS

sults.com.br

SULTS має все необхідне для управління комунікаціями, залучення ваших співробітників, забезпечення якості вашого бізнесу, підвищення продуктивності та керування всіма повсякденними справами.

Inverge

Inverge

invergehq.com

Inverge — це наскрізне програмне забезпечення для керування роздрібною торгівлею, яке дозволяє брендам, роздрібним торговцям і дропшипперам керувати запасами, оптовими відносинами, продажами та виконанням за допомогою однієї потужної платформи. Розвиток потенціалу вашого бізнесу полягає в покращенні...

NCR Voyix

NCR Voyix

ncrvoyix.com

NCR Advanced Store включає в себе набір універсальних комерційних рішень, які можна налаштувати відповідно до потреб будь-якого роздрібного продавця та виходять далеко за межі точки продажу. Інтегруйте можливості керування пропозиціями та лояльністю, щоб винагороджувати своїх найкращих покупців і зм...

Retail Report

Retail Report

retailreport.com

Retail Report — це багатофункціональне програмне забезпечення для управління торговельними центрами та аналітики роздрібної торгівлі, яке революціонізує спосіб управління своїми активами. Наші інноваційні функції створені для вирішення унікальних завдань галузі роздрібної торгівлі, забезпечуючи приб...

Переглянути

Продукти

Завантажити

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

Політика конфіденційності