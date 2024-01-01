Альтернативи - Heartland
Stripe
stripe.com
Stripe — американська компанія, що надає фінансові послуги та програмне забезпечення як послуга (SaaS), зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія, США. Компанія в основному пропонує програмне забезпечення для обробки платежів та інтерфейси програмування додатків (API) для веб-сайтів електронної ...
Square
squareup.com
Square, Inc. — американська компанія, що надає фінансові послуги, агрегатор торговельних послуг і мобільних платежів, розташована в Сан-Франциско, Каліфорнія. Компанія продає платіжні продукти програмного та апаратного забезпечення та розширила свою діяльність у сфері послуг для малого бізнесу. Комп...
Appetize.io
appetize.io
Онлайн веб-симулятори iOS і емулятори Android. Запускайте iPhone, iPad, Mobile Safari, APK, мобільні програми у своєму браузері за допомогою HTML5 і Javascript.
Yoco
yoco.com
Приймайте всі основні картки за допомогою улюблених карткових автоматів SA. Мобільний і з підтримкою кранів. ... Продавайте товари онлайн, створюючи та надсилаючи цифрові рахунки-фактури за допомогою Yoco Link.
Kyte
kyteapp.com
За допомогою програми й системи POS від Kyte ви можете керувати продажами, запасами та клієнтами зі свого телефону чи планшета. Отримайте безкоштовно!
Toast POS
pos.toasttab.com
Toast — це торгова точка ресторану та система управління, яка допомагає ресторанам покращити роботу, збільшити продажі та створити кращий досвід для гостей.
Lightspeed
lightspeedhq.com
З 2005 року ми надаємо прості у використанні POS-рішення для роздрібних торговців і рестораторів. Розвивайте свій бізнес із торговою точкою Lightspeed сьогодні.
Clover
clover.com
Наші POS-системи та обробка кредитних карток дозволяють приймати платежі та вести свій бізнес.
MOKA POS
mokapos.com
Бізнес із великим екраном працює легше Представляємо Moka Ultra & Ultra+. Найсучасніше касове обладнання для комфорту та простоти ведення бізнесу.
TouchBistro
touchbistro.com
TouchBistro - це комплексна система управління рестораном. Розширені функції. Інтуїтивно зрозуміла платформа. Збільшуйте продажі, радуйте гостей, економте час і гроші. Вивчайте більше!
ERPLY
erply.com
Erply пропонує онлайн-системи програмного забезпечення для торгових точок і роздрібної торгівлі. Почніть забезпечувати кращий досвід клієнтів за допомогою хмарних POS-рішень Erply вже сьогодні!
RepairShopr
repairshopr.com
Програмне забезпечення для ремонтних майстерень, яке надає вам рахунки-фактури, оформлення квитків, POS, регулярні рахунки-фактури, виставлення рахунків і CRM для майстерень з ремонту комп’ютерів тощо.
Modisoft
modisoft.com
Контролюйте всі свої бізнес-процеси. Безпечне, хмарне й офлайнове програмне забезпечення для управління бізнесом POS-офісів.
OpenWrench
useopenwrench.com
OpenWrench робить обслуговування об’єктів вашого бізнесу простішим і прозорішим, ніж будь-коли. Створюйте та відправляйте робочі замовлення, відстежуйте останній статус поточної роботи та затверджуйте рахунки-фактури для оплати — і все це, не відходячи від телефону. Зробіть фотографії проблеми або...
Oliver POS
oliverpos.com
Зустрічайте Oliver POS. Ми переносимо потужність вашого онлайн-магазину у ваш фізичний магазин, синхронізуючи його безпосередньо з вашим магазином WooCommerce.
PosBytz
posbytz.com
Ваше хмарне програмне забезпечення для керування ресторанами та роздрібною торгівлею «все в одному». Наше комплексне хмарне програмне забезпечення для керування ресторанами та роздрібною торгівлею є ідеальним рішенням для спрощення ваших бізнес-операцій. За допомогою нашого простого у використанні ...
SpotOn
spoton.com
Системи торгових точок SpotOn і програмне забезпечення для обробки платежів створено для того, щоб працювати так, як ви працюєте. І вас цілодобово та без вихідних 365 підтримують люди, які справді небайдужі.
EasyStore
easystore.co
Бренди будь-якого розміру розвивають свій бізнес у магазинах і онлайн за допомогою EasyStore.
Epicor
epicor.com
Система ERP Epicor — це модульне галузеве програмне забезпечення, яке використовується для управління бізнес-процесами в масштабах компанії. Програмне забезпечення Epicor добре підходить для управління бухгалтерським обліком і фінансами, людськими ресурсами, клієнтами, ланцюгом постачання, інвентари...
RepairDesk
repairdesk.co
Універсальне програмне забезпечення для керування ремонтною майстернею Хмарне програмне забезпечення для ремонтної майстерні точки продажу №1 для керування та розвитку вашого ремонтного бізнесу
Simply POS
simplypos.com
Платформа автоматизації торгових точок, електронної комерції та роздрібних магазинів на основі штучного інтелекту для бізнесу від 1 до 101 магазину
Paymash
paymash.com
Керуйте своїм бізнесом з однієї центральної платформи. Почніть продавати у своєму магазині, онлайн або створюйте та надсилайте рахунки-фактури.
Lithos POS
lithospos.com
Lithos POS — це просте та потужне програмне забезпечення для роздрібної торгівлі/ресторану. POS-програмне забезпечення для роздрібної торгівлі/ресторану надає широкий спектр послуг, включаючи управління запасами, лояльність клієнтів і бухгалтерський облік.
POSApt
posapt.au
POSApt — це програмне рішення для торгових точок (POS) для індустрії гостинності та роздрібної торгівлі. POSApt, доступний по всій Австралії, є одним із найкращих постачальників POS-систем в Австралії.
Elementary POS
elementarypos.com
lementary POS — це ваш мобільний касовий апарат або комплексна система торгових точок, розроблена відповідно до ваших конкретних вимог. За єдину справедливу ціну ви отримуєте доступ до незліченних функцій, призначених для спрощення та прискорення ваших бізнес-процесів, а також до необмеженої кількос...
Selldone
selldone.com
Selldone, новаторська сила в області платформи електронної комерції, має штаб-квартиру в жвавому технологічному центрі, що відображає його інноваційний дух. Створена з місією оптимізації онлайн-ділових операцій, Selldone швидко розширила свій охоплення та вплив. Компанія, яка характеризується віддан...
SULTS
sults.com.br
SULTS має все необхідне для управління комунікаціями, залучення ваших співробітників, забезпечення якості вашого бізнесу, підвищення продуктивності та керування всіма повсякденними справами.
Inverge
invergehq.com
Inverge — це наскрізне програмне забезпечення для керування роздрібною торгівлею, яке дозволяє брендам, роздрібним торговцям і дропшипперам керувати запасами, оптовими відносинами, продажами та виконанням за допомогою однієї потужної платформи. Розвиток потенціалу вашого бізнесу полягає в покращенні...
NCR Voyix
ncrvoyix.com
NCR Advanced Store включає в себе набір універсальних комерційних рішень, які можна налаштувати відповідно до потреб будь-якого роздрібного продавця та виходять далеко за межі точки продажу. Інтегруйте можливості керування пропозиціями та лояльністю, щоб винагороджувати своїх найкращих покупців і зм...
Retail Report
retailreport.com
Retail Report — це багатофункціональне програмне забезпечення для управління торговельними центрами та аналітики роздрібної торгівлі, яке революціонізує спосіб управління своїми активами. Наші інноваційні функції створені для вирішення унікальних завдань галузі роздрібної торгівлі, забезпечуючи приб...