HealthMap

HealthMap

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Вебсайт: healthmap.org

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

HealthMap об’єднує різні джерела даних для отримання єдиного та всебічного уявлення про поточний глобальний стан інфекційних захворювань.

Вебсайт: healthmap.org

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