Альтернативи - Hatchways

CoderPad

coderpad.io

Ви коли-небудь були на співбесіді, яка була незручною через те, що кандидат постійно застрягав? Це відбувається постійно: програмісту дають задачу на співбесіді та годину, щоб вирішити її по телефону в текстовому редакторі або на дошці. Вони розбираються в цьому і пишуть цілком розумне рішення. Є л...