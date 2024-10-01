Альтернативи - Hatchways
HackerRank
hackerrank.com
HackerRank — це платформа навичок розробників, яка допомагає компаніям оцінювати розробників програмного забезпечення на основі кваліфікації. Понад 3000+ клієнтів у всіх галузях, у тому числі 5 із 8 провідних комерційних банків США, покладаються на автоматизовану оцінку навичок HackerRank, щоб оціни...
HackerEarth
hackerearth.com
HackerEarth Assessments — це найдосконаліша платформа оцінювання кодування на ринку. Завдяки бібліотеці запитань щодо кодування, що містить понад 22 000 запитань, розподілених на понад 1000 навичок і понад 40 мов програмування, HackerEarth Assessments дає технічним рекрутерам і менеджерам з найму мо...
HireVue
hirevue.com
HireVue — це ваша наскрізна платформа для найму персоналу з програмним забезпеченням для відеоінтерв’ю, оцінюванням, текстовими інструментами найму та розмовними чат-ботами зі штучним інтелектом. Створіть швидший, справедливіший і зручніший процес найму за допомогою HireVue. Наше програмне забезпече...
CoderPad
coderpad.io
Ви коли-небудь були на співбесіді, яка була незручною через те, що кандидат постійно застрягав? Це відбувається постійно: програмісту дають задачу на співбесіді та годину, щоб вирішити її по телефону в текстовому редакторі або на дошці. Вони розбираються в цьому і пишуть цілком розумне рішення. Є л...
iMocha
imocha.io
iMocha надає цілісну платформу та рішення для організацій для реалізації стратегії «Навички першочергово» через запатентовану платформу оцінки навичок і аналізу навичок наступного покоління на базі штучного інтелекту — для залучення талантів (FTE і контингент), а також для внутрішнього розвитку та у...
CodeSignal
codesignal.com
CodeSignal (раніше CodeFights) – це платформа оцінювання навичок, якою керує американська компанія BrainFights, Inc., місія якої полягає у виявленні, розвитку та просуванні технічних талантів. Заснована в 2014 році компанія CodeSignal зі штаб-квартирою в Сан-Франциско застосовує ігрову механіку, яка...
Codility
codility.com
Codility є партнером №1 для глобальних підприємств, які використовують оцінювання на основі навичок для створення сильних команд інженерів. Наша платформа технічної оцінки та проведення співбесід допоможе вам прийняти рішення про наймання на основі доказів, зменшити упередженість, заощадити час інже...
TestGorilla
testgorilla.com
Ви наймаєте? Чи знаєте ви, що можете визначити найкращих кандидатів за допомогою оцінки талантів? TestGorilla надає вам найкращі інструменти для оцінки навичок претендентів на роботу та швидшого прийняття кращих рішень щодо найму. Наша бібліотека тестів на навички дає вам найкращу прогнозну цінність...
Karat
karat.com
Karat є єдиним наскрізним партнером для організацій, які прагнуть покращити якість, ефективність і справедливість найму своїх технічних спеціалістів. Впроваджуючи інноваційний підхід «людина + технологія», Karat надихає ваш процес винятковими технічними співбесідами, найкращими в галузі характерист...
Glider AI
glider.ai
Платформа Glider AI Skill Intelligence Platform, переможець 2021 SIA за найінноваційнішу HR-технологію, надає рішення для найму, включаючи віртуальне оцінювання, кодування/відеоінтерв’ю, екранних ботів тощо для масштабування найму висококваліфікованих спеціалістів для підприємств, кадрових фірм і MS...
TestDome
testdome.com
TestDome пропонує тести робочих навичок, які допомагають менеджерам швидше найняти найкращого кандидата. Ми пропонуємо тести для широкого кола галузей, включаючи програмування, бухгалтерський облік, обслуговування клієнтів, управління проектами тощо. - Наші понад 1000 запитань перевіряють вирішення ...
VidCruiter
vidcruiter.com
VidInterviewing від VidCruiter — найдосконаліша у світі платформа відеоінтерв’ю. Наша система пропонує попередньо записані відеоінтерв’ю та відеоінтерв’ю в прямому ефірі, які можна налаштувати відповідно до будь-якого сценарію найму, і допомогла компаніям будь-якого розміру знайти кращих кандидатів ...
Triplebyte
triplebyte.com
Резюме є ненадійним показником справжніх технічних навичок. Використовуйте оцінювання Triplebyte на основі даних, щоб визначити кваліфікованих кандидатів, перш ніж витрачати час на технічні перевірки. Screen використовує стандартизовані технічні оцінки Triplebyte на основі даних для оцінки фактичних...
Skillspace
skillspace.ai
Skillspace.ai від DPhi автоматизує оцінювання навичок на робочому місці, щоб допомогти компаніям, що швидко розвиваються, найняти першокласних досвідчених і свіжих інженерів і спеціалістів з обробки даних. Функції платформи включають завдання з програмування та штучного інтелекту, автоматизовані оці...
Jobma
jobma.com
Jobma — це платформа відеоінтерв’ю зі штучним інтелектом, якій довіряють компанії по всьому світу. Він пропонує низку інструментів для віртуальних співбесід, включаючи попередньо записані односторонні відеоінтерв’ю, автоматичне планування співбесід, кодування оцінок для технічного найму тощо. Його ф...
The Hire Talent
wimbushassessments.biz
Шукаєте систему відстеження претендентів, яка практично приймає роботу замість вас? Знайдіть це за допомогою RapidRecruit, системи відстеження кандидатів, яка безкоштовно збирає більше кандидатів, пропонує повністю налаштовані робочі процеси та керування кандидатами, і все це бездоганно інтегрується...
CodeInterview
codeinterview.io
CodeInterview дозволяє опитувати розробників у спільному онлайн-редакторі коду. За допомогою CodeInterview ви можете: - Найняти розробників, які можуть негайно вплинути - CodeInterview усуває будь-які питання щодо технічних навичок, щоб ви могли зосередитися на кандидатах з найбільшим потенціалом. -...
InterviewVector
interviewvector.com
Ми допомагаємо компаніям найняти відповідних спеціалістів у найкоротші терміни, надаючи набір продуктів і послуг. Наш флагманський продукт — Interview-as-a-Service, де ми проводимо технічні інтерв’ю від імені компанії. Наразі ми взяли понад 70 тисяч інтерв’ю для 200+ клієнтів із 50+ технічними ролям...
Canditech
canditech.io
Canditech дає змогу професіоналам з персоналу та менеджерам з найму об’єктивно оцінювати як технічні, так і м’які навички за допомогою симуляційного оцінювання роботи, яке містить різні типи запитань: кодування, SQL, Excel, відкриті тексти та повідомлення електронною поштою, презентації, відео тощо.
Toggl Hire
toggl.com
Наймання на основі кваліфікації. Правильний талант. Кращі команди. У Toggl Hire ми віримо в навички. Ми допомагаємо вам найняти потрібну людину для роботи, допомагаючи вам відповісти на важливі питання: «Чи набір навичок цієї людини найкращий для роботи?
CodeScreen
codescreen.com
Визначте найкращих розробників за допомогою реалістичних і асинхронних оцінок. Що таке CodeScreen? CodeScreen — це платформа технічної оцінки. Яку проблему вирішує CodeScreen? У процесі найму оцінити рівень технічних навичок кандидата на основі його резюме, освіти або 30-хвилинної співбесіди зазвича...
SkillRobo
skillrobo.com
SkillRobo — це програмне забезпечення для тестування та онлайн-оцінювання перед працевлаштуванням, яке дозволяє вам створювати індивідуальні тести для відбору кандидатів на основі конкретних навичок і найняти їх. Це ефективно, легко налаштувати та заощаджує час.
Geektastic
geektastic.com
Компанії, що найшвидше розвиваються у світі, довіряють скороченню часу на наймання на 50%, ми виконуємо процес технічної оцінки за 24 години, даючи вам змогу швидко визначити найкращих розробників. На відміну від інших платформ оцінювання Geektastic полегшує Take Home Code Challenges і надає команду...
Sphere Engine
sphere-engine.com
Sphere Engine постачає «готові» програмні компоненти, які дозволяють технічним лідерам створювати економічно ефективні, сучасні та масштабовані рішення для оцінки кодування та онлайн-середовища розробки програмного забезпечення. На відміну від інших постачальників, ми допомагаємо вам оптимізувати ви...
CodeSubmit
codesubmit.io
Приймайте кращі рішення щодо найму за допомогою Take-Home Coding Challenges За допомогою CodeSubmit ви визначаєте чудових кандидатів, використовуючи реальні завдання, а не головоломки. Оптимізуйте свій робочий процес із найму технічних спеціалістів і найміть відповідну людину для цієї роботи.
DevSkills
devskills.co
DevSkills — це тестова платформа кодування, яка надає інструменти для практичного оцінювання розробників. Оцініть своїх кандидатів за допомогою нашої бібліотеки реальних тестів кодування, розміщених на GitHub, замовте персоналізований тест кодування або завантажте свій власний. Використовуйте наші а...
LuGo-Test
lugo-test.com
LuGo-Test пропонує послуги кодування та тестування технічних навичок для оптимізації процесу найму та відбору вашої компанії. Наш сервіс захищає від використання ChatGPT та інших засобів ШІ. Особливості: 1. Онлайн-випробування кодування - використовуйте завдання кодування, щоб побачити, як кандидати...
Coensio
coens.io
Платформа попереднього оцінювання допомагає приймати рішення на основі даних за допомогою оцінювання навичок. Coensio простий, швидкий і легкий у використанні. Ви можете виміряти навички, пов’язані з роботою, як-от кодування, і швидше зрозуміти, наскільки кандидат підходить для роботи. 80% компаній ...
Alooba
alooba.com
Alooba — це платформа для оцінки навичок даних. Великі та малі компанії покладаються на Alooba, щоб легко, чесно й автоматично оцінювати навички даних своїх кандидатів і команди. Завдяки більш ніж 3500 письмовим запитанням експертів із 50+ різними навичками технічних даних і навичками спілкування на...
Codeaid
codeaid.io
Codeaid допомагає рекрутерам і компаніям наймати найкращих розробників програмного забезпечення, перевіряючи їх за допомогою надійних повсякденних проектів, які демонструють їхні навички на робочому місці. Ця платформа дозволить вам оцінювати кандидатів, тестуючи не лише конкретні мови чи фреймворки...