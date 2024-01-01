Harvey

Harvey

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Вебсайт: harvey.ai

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Harvey — це платформа штучного інтелекту, спеціально розроблена для юридичного сектора, яка надає спеціальні інструменти для елітних юридичних фірм. Harvey використовує великі мовні моделі, навчені складним юридичним завданням, а потім доопрацьовує їх за допомогою досвіду предметної області, що дає змогу вирішувати серйозні юридичні проблеми в усіх сферах діяльності, юрисдикціях і правових системах. Платформа пропонує низку продуктів для розширення різних юридичних робочих процесів, включаючи дослідження та аналіз документів. За допомогою Harvey користувачі можуть відповідати на складні дослідницькі запитання на основі надійних законів і нормативних актів, а також створювати, аналізувати, порівнювати та запитувати різні типи юридичних документів за допомогою природної мови. Harvey також надає функцію керування, яка дає юристам безпрецедентну видимість продуктивності своєї фірми, дозволяючи їм відстежувати роботу, створену на платформі адвокатом, питаннями клієнта, практикою тощо. Ця функція забезпечує точний контроль над використанням і походженням даних. Harvey надає пріоритет безпеці, впроваджуючи високі галузеві стандарти через розгортання в Microsoft Azure, гарантуючи, що дані компанії завжди будуть у безпеці. Крім того, він надає повну акредитацію з питань безпеки та отримує поради від провідних експертів із безпеки.

Вебсайт: harvey.ai

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Harvey». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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