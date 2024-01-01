WebCatalog

Альтернативи - Harpsen

Skedda

Skedda

skedda.com

Офіси, коворкінги, університети, спортивні майданчики, студії та церкви – це лише деякі з місць, які керують використанням своїх столів, кімнат, кортів, студій, залів та всіх інших «просторів» за допомогою Skedda.

Aisle Planner

Aisle Planner

aisleplanner.com

Просте, потужне та повне програмне рішення для сучасного професіонала проведення заходів.

Tripleseat

Tripleseat

tripleseat.com

Tripleseat — це програмне забезпечення для онлайн-кейтерингу та організації подій, яке збільшує продажі та спрощує бронювання ресторанів, готелів та унікальних закладів.

Event Temple

Event Temple

eventtemple.com

Відзначене нагородами програмне забезпечення для управління готелями та закладами Заощаджуйте час і збільшуйте дохід за допомогою нашого простого у використанні рішення для готелів і закладів.

Propared

Propared

propared.com

Propared – Програмне забезпечення для планування виробництва для організації мистецтва та заходів

EventsX

EventsX

eventsx.com

Фірмова платформа віртуальних подій EventsX полегшує підготовку успішних подій. Залиште всю важку роботу нам. Наша віртуальна платформа подбає про все: від початкової підготовки до маркетингу та хостингу. А наші безоплатні послуги та спеціалізовані менеджери з успіху будуть доступні, щоб допомогти в...

VenueArc

VenueArc

venuearc.com

VenueArc — це автоматизоване хмарне програмне забезпечення нового покоління для бронювання місць і керування подіями для бронювання та керування вашими театрами та центрами виконавських мистецтв.

serVme

serVme

servmeco.com

SerVme — це повна платформа для відвідувачів, яка поєднує бронювання, керування столиками, потужну маркетингову CRM, повторне залучення та опитування гостей із надійною аналітикою. Спеціально розроблена гостинна платформа serVme оптимізує операції від передньої до задньої частини будинку за допомого...

QReserve

QReserve

get.qreserve.com

Гнучка та зручна платформа планування для легкого керування обладнанням, лабораторіями, кімнатами для переговорів, зручностями, людьми тощо, надаючи при цьому широкий спектр звітів і фінансових можливостей. За допомогою QReserve: - Встановлення детальних правил доступу до ресурсів - Збирання форм бр...

MeetingPackage

MeetingPackage

meetingpackage.com

Продавайте свої конференц-зали та послуги в Інтернеті з доступністю в реальному часі та динамічними цінами. Отримуйте миттєві бронювання або запити на пропозиції безпосередньо через власний веб-сайт за допомогою нашої системи бронювання.

Locaboo

Locaboo

locaboo.com

Ми уніфікуємо весь робочий процес з управління та бронювання приміщень для сучасних організацій і команд, щоб кожен отримав найлегший можливий доступ до простору, спорту та подій миттєво, будь-коли та без зусиль. Locaboo є провідною платформою для управління простором, спортом і подіями в Європі. На...

Releventful

Releventful

app.releventful.com

Releventful надає власникам бізнесу в індустрії подій комплексний набір інструментів, розроблений, щоб підтримувати їх упорядкованість і зв’язок, заощаджуючи час і гроші,

Mazévo

Mazévo

gomazevo.com

Mazévo розташована поблизу Денвера, штат Колорадо, і була заснована в 2019 році Діном Евансом, засновником Dean Evans and Associates і творцем системи програмного забезпечення EMS Scheduling Software. Mazévo — це невелика й активна команда, яка займається наданням найкращого програмного забезпечення...

Venuerific

Venuerific

venuerific.com

Venuerific — це універсальне програмне забезпечення для керування заходами, розташованими за межами Південно-Східної Азії. Сотні компаній скористалися перевагами розширеного програмного забезпечення для керування приміщеннями, такими як CRM, звітування та статистика, інтелектуальне планування, керув...

Venjue

Venjue

venjue.com

Venjue — це універсальний інструмент для керування приміщеннями, розроблений, щоб допомогти компаніям, які проводять заходи, перетворити більше запитів на гостей. Від першого запиту до останнього гостя Venjue допоможе вам оптимізувати кожен аспект ваших подій, дозволяючи обробляти більший обсяг бізн...

MICE Operations

MICE Operations

miceoperations.com

MICE Operations пропонує потужне онлайн-програмне забезпечення для планування та керування подіями для місць проведення подій, кейтерингових компаній і професіоналів. Планування заходів – не турбуйтеся про документи Word, електронні листи та пошук інформації в різних місцях. MICE забезпечує впевнені...

Perfect Venue

Perfect Venue

perfectvenue.com

Розпочніть БЕЗКОШТОВНУ ПРОБНУ ВЕРСІЮ сьогодні на PerfectVenue.com! Кредитна картка не потрібна. Perfect Venue допомагає незалежним ресторанам, гостинним групам і всім типам закладів, надаючи просту у використанні та доступну систему, яка спрощує процес продажу подій. Perfect Venue дозволяє нашим клі...

Brightly

Brightly

brightlysoftware.com

Event Manager™ від Brightly — це комплексна хмарна платформа для планування об’єктів, яка допомагає командам планувати, організовувати та просувати заходи організації, гарантуючи, що команди мають потрібні інструменти для централізації та автоматизації процесу від початку до закінчити. У світі, де б...

Planning Pod

Planning Pod

planningpod.com

Універсальне програмне забезпечення № 1 для організації подій та організації подій. Подивіться, як понад 20 тисяч професіоналів заощаджують понад 62 години на місяць і оптимізують процеси та комунікації за допомогою нашого повного програмного забезпечення для керування онлайн-подіями

Weven

Weven

weven.co

Універсальна система керування приміщеннями для безперебійної співпраці між приміщеннями, клієнтами та постачальниками.

Переглянути

WebCatalog Desktop

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Privobot
Privobot
Switchbar
Switchbar
Translatium
Translatium
Monobox
Monobox
TextVocal
TextVocal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.