Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Harmoney» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Harmoney — це платформа для торгівлі облігаціями для фінансових установ і менеджерів активів в Індії. Ми створюємо інфраструктуру для оцифрування ринків облігацій і підвищення ефективності торгівлі облігаціями.

Вебсайт: harmoney.in

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