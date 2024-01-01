happyml

happyml

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Вебсайт: happyml.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Happyml — це помічник зі штучним інтелектом, який дозволяє використовувати прості голосові або текстові команди, щоб без зусиль керувати своїми програмними програмами для виконання завдань за вас. Чим більше програмних програм ви підключаєте, тим потужнішим стає ваш помічник ШІ. HappyML — це інструмент штучного інтелекту, який дає змогу запускати чат-ботів штучного інтелекту, навчених на різних файлах і веб-сайтах, лише за 5 хвилин. Ці чат-боти створено з використанням передових мовних моделей штучного інтелекту, що забезпечує передові можливості спілкування. За допомогою HappyML ви можете легко підключати API, файли та веб-сайти, а також розгортати чат-ботів на таких платформах, як Slack, Shopify, месенджери та веб-сайти. Інструмент пропонує бездоганний досвід без необхідності кодування чи складних налаштувань. Приєднання до HappyML є безкоштовним і не вимагає кредитної картки. Просто зареєструйтеся за допомогою свого облікового запису Google або створіть новий, щоб почати.
Категорії:
Productivity
Програмне забезпечення для чат-ботів

Вебсайт: happyml.com

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Zendesk

Zendesk

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Intercom

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