Happay — це перше у своєму роді інтегроване рішення «все в одному» для корпоративних подорожей, витрат і керування платежами. Маючи понад 7000 клієнтів у всьому світі та в різних галузях, Happay точно вирішує складні фінансові випадки. Ми робимо всю подорож подорожей, витрат і платежів блаженством завдяки нашим готовим функціям. Подорожі 1. Бездоганна інтеграція з провідними TMC, зокрема MakeMyTrip, Thomas Cook тощо. 2. Бронювання в додатку, вибір місць і варіантів харчування, а також підтвердження квитка – усе в Happay. 3. ШІ допомагає продемонструвати та вибрати найнижчий варіант тарифу, заощаджуючи тисячі доларів. 4. «Заморожування тарифів» допомагає заблокувати квиток і уникнути різкого підвищення ціни через затримки підтвердження. 5. Просте налаштування правил і автоматизована 100% відповідність правилам під час бронювання. 6. Прозорий процес затвердження витрат одним клацанням миші 1. Автоматичне фіксування витрат прямо з джерела витрат (електронні листи, маршрутні таксі, SMS, виписки з кредитних карток) 2. Унікальне інтелектуальне сканування OCR, яке автоматично сканує та вводить звіти про витрати без жодних ручне втручання 3. Автоматизовані перевірки політики та повідомлення про порушення 4. Легко налаштувати робочі процеси затвердження та відхилення для складних бізнес-випадків 5. Наскрізний збір даних про податок на товари та послуги, звітування та звірка Платежі Наші корпоративні картки є відповіддю на усі проблеми з корпоративними платежами. Ми любимо клієнтами будь-якого розміру, ми пропонуємо одну уніфіковану картку для всіх витрат співробітників. Цифрові витрати з узгодженням у реальному часі та прозорим керуванням витратами. Цифровий розподіл і управління дрібною готівкою. І ми поєднуємо всі ці дивовижні функції з нашою надійною аналітикою. Отримуйте детальні дані в режимі реального часу про бронювання подорожей, заплановані та незаплановані поїздки, порушення політики, найбільші витрати тощо в один клік. Happay, якому довіряють понад 7000 клієнтів, у тому числі бренди преміум-класу та лідери ринку, є правильним вибором для інтегрованого рішення для подорожей, витрат і платежів. Щоб забронювати демонстрацію, відвідайте https://www.happay.com/schedule-product-demo.html

Вебсайт: happay.com

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