Альтернативи - HandySends
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) є дочірньою компанією Amazon, яка надає платформи хмарних обчислень на вимогу та API для окремих осіб, компаній і урядів на основі розрахункової оплати за використання. Ці веб-сервіси хмарних обчислень надають різноманітну базову абстрактну технічну інфраструктуру та блоки ...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp — це американська платформа автоматизації маркетингу та служба електронного маркетингу. Платформа є комерційною назвою її оператора, Rocket Science Group, американської компанії, заснованої в 2001 році Беном Честнатом і Марком Армстронгом, а Ден Курзіус приєднався пізніше. «Mailchimp, назв...
Brevo
brevo.com
Brevo (раніше Sendinblue) допомагає розвивати ваш бізнес. Будуйте стосунки з клієнтами за допомогою електронної пошти, SMS, чату тощо. Використовуйте необхідні інструменти, коли вони вам потрібні. Спробуйте безкоштовно.
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid (також відома як Twilio SendGrid) – це платформа для спілкування з клієнтами для трансакційної та маркетингової електронної пошти в Денвері, штат Колорадо. Компанію заснували Айзек Салдана, Хосе Лопес і Тім Дженкінс у 2009 році та інкубували через програму акселератора Techstars. Станом на...
Oracle Cloud Infrastructure
oracle.com
Oracle Cloud — це послуга хмарних обчислень, яку пропонує корпорація Oracle і забезпечує сервери, сховище, мережу, програми та послуги через глобальну мережу центрів обробки даних, керованих корпорацією Oracle. Компанія дозволяє надавати ці послуги на вимогу через Інтернет.
Mailtrap
mailtrap.io
Перевірте та налагодьте зразки електронної пошти, перш ніж доставити їх своїм клієнтам.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse пропонує онлайн-платформу для програмного забезпечення електронного маркетингу, створення цільової сторінки, вебінарів та багато іншого. Спробуйте 30 днів безкоштовно без кредитної картки!
SendPulse
sendpulse.com
Автоматизуйте свій маркетинг і об’єднайте всі канали доставки на одній платформі: електронна пошта, веб-повідомлення, SMS, Viber. © 2021
Mailgun
mailgun.com
Потужні API транзакційної електронної пошти, які дають змогу надсилати, отримувати та відстежувати електронні листи, створені з урахуванням розробників. Дізнайтеся більше сьогодні!
Mailjet
mailjet.com
Оптимізуйте свою електронну пошту та збільште продажі за допомогою Mailjet. Ми обслуговуємо всі ваші потреби в електронній пошті та SMS за допомогою однієї простої та потужної служби.
Emma
myemma.com
Легкий, працювати з вами, по суті ваш найкращий друг маркетинг електронною поштою. Найкращі друзі полегшують стосунки. Вони підбадьорюють вас і з’являються у важкі часи. І саме це робить Емма — для вашої електронної пошти.
Zoho ZeptoMail
zoho.com
Трансакційна служба електронної пошти: гарантована миттєва доставка Ваші транзакційні електронні листи містять важливу інформацію. ZeptoMail — це надійна та безпечна служба, яка миттєво доставляє ці важливі електронні листи. Завдяки високій швидкості доставки та чудовому розміщенню папки "Вхідні" Z...
Campaign Monitor
createsend.com
Досягніть результатів за допомогою незабутнього електронного маркетингу. Зв’язатися зі своєю аудиторією ніколи не було простіше за допомогою простих інструментів електронного маркетингу та автоматизації Campaign Monitor.
Postmark
postmarkapp.com
Поштовий штемпель доставляє ваші транзакційні електронні листи клієнтам вчасно та щоразу.
HelpCrunch
helpcrunch.com
Масштабуйте свою підтримку, маркетинг і продажі за допомогою універсального набору інструментів HelpCrunch - все, що вам потрібно, тепер в одному місці.
Courier
courier.com
Кур’єр – це найрозумніший спосіб створювати та доставляти сповіщення. Створіть один раз і надішліть на будь-який канал – електронну пошту, Slack, SMS, push тощо – через один API.
SparkPost
developers.sparkpost.com
Перша в світі платформа інтелектуальної електронної пошти з прогнозуванням, яка допомагає брендам передбачати та оптимізувати роботу електронної пошти з безпрецедентною видимістю даних.
Customer.io
customer.io
Запускайте електронну пошту, push-повідомлення, SMS, веб-перехоплення тощо за допомогою Customer.io. Отримайте контроль над поведінковими даними, щоб персоналізувати спілкування з клієнтами та стимулювати залучення. Почніть безкоштовно.
Omnisend
omnisend.com
Електронний маркетинг електронної комерції, автоматичні електронні листи та SMS – перейдіть на Omnisend і збільште продажі, не збільшуючи навантаження.
Sender
sender.net
Побудуйте міст між своїми списками розсилки та прибутком. Sender дає вам змогу швидко й легко підтримувати зв’язок із клієнтами та розвивати свій бізнес, витрачаючи при цьому набагато менше.
MoEngage
moengage.com
MoEngage — це комплексне рішення, що складається з потужної аналітики клієнтів, автоматизованого міжканального залучення та персоналізації на основі ШІ.
Helpmonks
helpmonks.com
Відкрийте для себе комплексну платформу для залучення клієнтів, створену для вашої команди обслуговування клієнтів із інструментами для покращення взаємодії з клієнтами. Вивчайте більше!
MailUp
mailup.com
MailUp — це повне рішення для доставки електронної пошти та SMS, яке поєднує в собі потужні інструменти електронного маркетингу з ретрансляцією SMTP і плагінами для систем електронної комерції, CRM і CMS.
dotdigital
dotdigital.com
Подивіться, як універсальна платформа від dotdigital дозволяє створювати автоматизовані маркетингові засоби для залучення ваших контактів за допомогою електронної пошти, SMS, соціальних мереж, push-повідомлень і цільових сторінок.
MailerSend
mailersend.com
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SMTP2GO
smtp2go.com
SMTP2GO — це масштабоване, надійне рішення для доставки електронної пошти. Сервери по всьому світу, надійний API і потужні звіти відрізняють нас. Спробуйте наш безкоштовний план!
Jango Mail
jangomail.com
JangoMail. Розгортання електронної пошти на рівні підприємства. Ваша електронна пошта. Жива підтримка. Звітування в реальному часі. 888-465-2646.
sendwithus
sendwithus.com
Sendwithus допомагає невеликим командам керувати трансакційними електронними листами за межами вихідного коду, що веде до спрощених робочих процесів і завжди актуальних електронних листів.
Maropost
maropost.com
Маркетинг електронною поштою, SMS, мобільний зв’язок, подорожі та електронна комерція – усі інструменти для масштабування та спрощення підключення, маркетингу та продажу своїм клієнтам!
Primailer
primailer.com
Прагнемо розвивати бізнес за допомогою електронного маркетингу. Тоді для вас PRIMAILER, де можна надсилати електронні листи та проводити кампанії масової розсилки, орієнтовані на результат. Створюйте масові електронні листи простими кроками та збільшуйте продажі з найкращим постачальником послуг ма...
Mailmodo
mailmodo.com
Не отримуєте достатньо конверсій? Скористайтеся цими найкращими ідеями електронної пошти для кожної галузі, щоб залучити, виховати та перетворити потенційних клієнтів на платоспроможних клієнтів.
Knock
knock.app
Інфраструктура сповіщень для розробників. Knock — це гнучка, надійна інфраструктура сповіщень, створена відповідно до ваших потреб.
Act-On
act-on.com
Платформа автоматизації маркетингу, що спеціалізується на маркетингу B2B, B2C та електронною поштою, розроблена відповідно до реальних потреб сучасного бізнесу.
Waypoint
usewaypoint.com
Waypoint — це електронна платформа та API. Команди програмного забезпечення використовують Waypoint для створення, оркестрування та моніторингу сповіщень електронною поштою.
SMTPServer
smtpserver.com
SMTPServer — це єдина комплексна платформа цифрового маркетингу, яка дозволяє компаніям B2B і B2C, продавцям електронної комерції та агентствам розвивати відносини з клієнтами за допомогою цифрових маркетингових кампаній, транзакційних повідомлень і автоматизації маркетингу. На відміну від інших ма...
Sidemail
sidemail.io
Нова платформа електронної пошти для вашого SaaS Ось чому: легко створюйте, інтегруйте, надсилайте, автоматизуйте та аналізуйте свої електронні листи. Sidemail постачається з шаблонами для будь-яких сценаріїв і функціональністю, які дозволять вам почати роботу — за лічені хвилини. Це означає, що ви...
luxsci
luxsci.com
LuxSci надає високобезпечні, орієнтовані на пацієнта комунікаційні рішення. Технологія Them SecureLine пропонує неперевершене поєднання безпеки та гнучкості, дозволяючи організаціям охорони здоров’я надавати персоналізований догляд, оптимізувати робочі процеси та збільшувати доходи, одночасно захища...
Sarv.com
sarv.com
Sarv.com — це інноваційний постачальник послуг хмарної телефонії, який допомагає компаніям нового віку вирішувати проблеми зв’язку. З моменту втілення Sarv у 2011 році вони представили уніфіковану комунікаційну платформу з потужними API для підтримки своїх послуг на всіх платформах і галузях. Вважа...
Mailtinni
mailtinni.com
Mailtinni — це команда відданих своїй справі професіоналів, які спеціалізуються на наданні високоякісних послуг доставки електронної пошти компаніям і організаціям будь-якого розміру. Місія Mailtinni полягає в тому, щоб допомогти нашим клієнтам досягти своїх цілей доставки електронної пошти, надаюч...
mailpipe
mailpipe.co
Веб-рішення для компаній, яке надає інструменти для створення, редагування, аналізу та вдосконалення електронного маркетингу.
MailBrainiers
mailbrainiers.com
Усі основні інструменти електронного маркетингу Надсилання рекламної електронної кампанії та керування списком розсилки ніколи раніше не було таким простим. * Автовідповідачі * Форми підписки електронною поштою * Транзакційні API * Автентифіковані електронні листи * Оптимізована доставка електронно...
indemandly
indemandly.com
indemandly — це маркетинговий інструмент для розмови — більше, ніж просто програма для обміну повідомленнями з клієнтами. Збільшити веб-сайт та інстаграм.
CritSend
critsend.com
CritSend — це рішення ваших проблем із доставкою. Заснована в 2007 році компанія CritSend розробила першу послугу, яка вирішила проблему доставки транзакційних електронних листів. Мета CritSend: сприяти доставці електронних листів у вхідні ваші клієнти. Усвідомлюючи проблеми з доставкою, CritSend...
rapidmail
rapidmail.com
Будь-хто може створювати та надсилати успішні інформаційні бюлетені за допомогою rapidmail. Прості у використанні, надійні доставки та повна відповідність GDPR, ви зможете надсилати сучасні інформаційні бюлетені без експертних знань з маркетингу. Приєднуйтесь до понад 200 000 клієнтів, які вже сьог...
Engagespot
engagespot.co
Zapier для сповіщень. Engagespot допомагає розробникам створювати багатоканальні сповіщення про продукт за допомогою єдиного API. З Engagespot ви можете: * Інтегруйте кілька каналів сповіщень, таких як електронна пошта, In-App, SMS, Push, WhatsApp, Slack тощо, у свій продукт за лічені хвилини. * В...
AhaSend
ahasend.com
AhaSend — це незалежний постачальник послуг електронної пошти (ESP), який спеціалізується на транзакційних електронних листах. Послуги AhaSend створені для забезпечення надійної та ефективної доставки ваших транзакційних електронних листів. Інші ESP ставлять вас у квадратні дужки або стягують плату...
Turbosmtp
serversmtp.com
TurboSMTP — це надійна та багатофункціональна служба SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), призначена для оптимізації доставки електронної пошти як для компаній, так і для окремих осіб. За допомогою TurboSMTP користувачі можуть надсилати електронні листи ефективно та безпечно, гарантуючи, що їхні по...
mailboxlayer
mailboxlayer.com
Mailboxlayer — це безкоштовний, простий і потужний API JSON, який пропонує миттєву перевірку та перевірку адреси електронної пошти за допомогою перевірки синтаксису, помилок і орфографії, перевірки SMTP, безкоштовного й одноразового фільтрування постачальників і багато іншого. Його система заснована...
Freshmarketer
freshmarketer.com
Freshmarketer допомагає маркетинговим командам забезпечувати більш персоналізований досвід роботи з клієнтами в кожній точці взаємодії протягом усього життєвого циклу. Отримайте уявлення про поведінку та залученість вашої аудиторії, щоб створити унікальний досвід покупців. Ви можете автоматизувати ...
flexEngage
flexengage.com
flexEngage є провідним постачальником персоналізованих транзакційних комунікацій для роздрібних торговців, що дає змогу таким брендам, як Under Armour, GNC, DXL і 5.11 Tactical, перетворювати стандартні транзакційні точки взаємодії (квитанції, повідомлення про статус замовлення та сторінку відстежен...
Charley
charlie.io
Чарлі – це відповідь вашої команди на електронну пошту. Рішення для архівування електронної пошти та спільної роботи, яке усуває силоси електронної пошти вашої команди, покращує обмін знаннями та спрощує керування, дозволяючи вам краще обслуговувати своїх клієнтів.
Ongage
ongage.com
Ongage було засновано в 2011 році командою професіоналів-підприємців, які захоплюються маркетингом електронною поштою. Сьогодні він стимулює зростання великого обсягу операцій електронної пошти, дозволяючи маркетологам електронної пошти, CRM, менеджерам із лояльності та автоматизації легко оптимізув...
Doppler Relay
dopplerrelay.com
Doppler Relay — це служба транзакційної електронної пошти, яка гарантує надходження ваших транзакційних електронних листів і дозволяє отримати доступ до детальної аналітики в режимі реального часу. Надсилання вкладених файлів, рахунків-фактур, виписок з карток і скидання паролів ще ніколи не було та...
CloudMailin
cloudmailin.com
CloudMailin — це масштабоване хмарне рішення, яке дозволяє отримувати вхідні повідомлення електронної пошти у вашій веб-програмі через запит HTTP POST. Він безпечний, швидкий і простий у налаштуванні та підтримує вхідну електронну пошту для деяких із найбільших у світі веб-сайтів і програм.
Kingmailer
kingmailer.co
Kingmailer SMTP для сайтів електронної комерції, новинних організацій, сайтів членства та онлайн-форумів.
SMTP
smtp.com
SMTP є одним із перших піонерів хмарних служб електронної пошти та зараз є частиною Ziff Davis, Moz Group і Campaigner. Від складної автоматизації електронної пошти до економічно ефективної інфраструктури електронної пошти та рішень ретрансляції – ми працюємо по всьому світу. SMTP.com є першою комп...
Rebump
site.rebump.cc
Автоматичне відстеження електронною поштою – це просто! Rebump надсилає кілька додаткових електронних листів вашим одержувачам замість вас. Ці автоматичні електронні листи налаштовані так, ніби ви самі надіслали додаткове повідомлення. Ви можете відстежувати та аналізувати всі свої подальші електрон...
UniOne
unione.io
UniOne Email API — це програмний інтерфейс, який дозволяє розробникам і компаніям інтегрувати функції електронної пошти у свої програми, веб-сайти або системи. Він надає інструменти програмування, протоколи та методи, які забезпечують безперебійний зв’язок із серверами та службами електронної пошти....
edrone
edrone.me
edrone, автономна хмара електронної комерції, є першою eCRM, розробленою для електронної комерції. edrone пропонує передові рішення автоматизації маркетингу на основі своїх алгоритмів, які легко встановити (Plug'n'Play). Мета edrone — допомогти зрозуміти поведінку клієнтів (Customer Intelligence) і ...
Upaknee
upaknee.com
Upaknee є провідним постачальником технологій електронної пошти та SMS. Ми пропонуємо надійну платформу, яка надає організаціям простий та інтуїтивно зрозумілий набір інструментів як засіб онлайн-спілкування та взаємодії з клієнтами, контактами та прихильниками. Наші спеціалізації включають інформац...