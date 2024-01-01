Hairgen.ai — це інструмент на базі штучного інтелекту, який має на меті революціонізувати процес прогнозування результатів операцій з трансплантації волосся FUE/FUT. Користувачі можуть завантажити фото, і інструмент згенерує фотореалістичний попередній перегляд їх зовнішнього вигляду після операції, щоб допомогти прийняти рішення. Це може призвести до збільшення кількості конверсій для клінік, збільшення відвідуваності веб-сайту та підвищення престижу використання передових технологій. Інструмент розроблений таким чином, щоб він був простим у використанні; користувачі просто завантажують фотографію пацієнта, малюють загальну зону додавання волосся та отримують фотореалістичне зображення менш ніж за 30 секунд. Інструмент також пропонує гнучкість завдяки регулюванню кольору, лінії волосся та довжини відповідно до вподобань пацієнта. Його функції включають хмарну доступність, самообслуговування, можливість прямого завантаження пацієнтами на веб-сайти клінік і можливість вбудовування як автономної програми або на зовнішній веб-сайт. Це означає, що не потрібно спеціального обладнання чи установки. Візуалізація відбувається швидко, при цьому інструмент толерантний до менш ідеальних фотографій для моделювання. Незважаючи на те, що симуляції створені для відображення реалістичних результатів, Hairgen.ai підкреслює, що створені зображення не слід інтерпретувати як гарантію, а радше як ряд потенційних візуальних результатів після трансплантації. Конфіденційність пацієнтів суворо підтримується, дані не передаються третім особам, а також є можливість автоматично видаляти дані пацієнтів на постійній основі. Крім того, клініки можуть використовувати цей інструмент як рішення з білою міткою, додаючи налаштування відповідно до своїх унікальних маркетингових потреб. Загалом, Hairgen.ai — це потужний інструмент, який використовує можливості штучного інтелекту для збільшення залученості та конверсії для клінік з пересадки волосся, надаючи можливі візуальні результати.

Вебсайт: hairgen.ai

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