Альтернативи - H2O.ai
Box
box.com
Box, Inc. (раніше Box.net) — американська інтернет-компанія, розташована в Редвуд-Сіті, Каліфорнія. Компанія зосереджена на хмарному управлінні вмістом і службі обміну файлами для бізнесу. Офіційні клієнти та програми доступні для Windows, macOS і кількох мобільних платформ. Box була заснована в 200...
Databricks
databricks.com
Databricks — це компанія, заснована першими творцями Apache Spark. Databricks виник із проекту AMLab в Каліфорнійському університеті в Берклі, який брав участь у створенні Apache Spark, фреймворку розподіленого обчислення з відкритим кодом, створеного на основі Scala. Databricks розробляє веб-платфо...
Deepnote
deepnote.com
Керовані блокноти для науковців і дослідників даних.
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
Alibaba Cloud надає інтегрований набір надійних і безпечних інструментів і продуктів для хмарних обчислень, допомагаючи вам створювати хмарну інфраструктуру, центри обробки даних у багатьох регіонах, щоб розширити можливості вашого бізнесу. Спробуйте безкоштовно.
Obviously AI
obviously.ai
Весь процес запуску Data Science – побудова алгоритму машинного навчання, пояснення результатів і прогнозування результатів, упаковані в один клік.
Observable
observablehq.com
Досліджуйте, аналізуйте та пояснюйте дані. Як команда. Відкрийте для себе нові ідеї, дайте відповіді на додаткові запитання та приймайте кращі рішення.
Lightning AI
lightning.ai
PyTorch, Lightning fast – платформа для команд, які створюють ШІ без головного болю.
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation (також пишеться як opentext) — це канадська компанія, яка розробляє та продає програмне забезпечення для управління корпоративною інформацією (EIM). OpenText зі штаб-квартирою у Ватерлоо, Онтаріо, Канада, є найбільшою канадською компанією програмного забезпечення станом на 2014 ...
Landing AI
landing.ai
Комп’ютерне бачення стало надзвичайно простим. Створіть і розгорніть свою систему комп’ютерного зору за лічені хвилини. Немає потреби в складному програмуванні чи досвіді ШІ.
Dataiku
dataiku.com
Dataiku — це компанія зі штучного інтелекту (ШІ) і машинного навчання, заснована в 2013 році. У грудні 2019 року Dataiku оголосила, що CapitalG — венчурний фонд останньої стадії зростання, який фінансується Alphabet Inc. — приєднався до Dataiku як інвестор і що він отримав статус єдинорога, оцінений...
Hex
hex.tech
Hex — це сучасна платформа даних для науки та аналітики даних. Ноутбуки для спільної роботи, чудові програми для обробки даних і безпека корпоративного рівня.
mindsdb
mindsdb.com
НЛП у вашій базі даних. Застосуйте потужність моделей OpenAI GPT і Hugging Face до текстових даних у вашій базі даних лише за кілька рядків SQL
Akkio
akkio.com
Прогностичний ШІ для аналітиків. Надайте своїм операціям конкурентну перевагу за допомогою швидкої інформації та прогнозів без зусиль. Кодування не потрібно.
Kili Technology
kili-technology.com
Простий і швидкий інструмент анотацій для розширення проектів машинного навчання.
DagsHub
dagshub.com
DAGsHub – це місце, де люди створюють наукові проекти даних. Використовуйте DAGsHub, щоб знаходити, відтворювати та робити внесок у ваші улюблені проекти науки про дані.
RunLve
web.runlve.com
Runlve sits at the center of the AI revolution. Runlve provides data science tools, MLOps, and data & model management to empower our customers and community with AI capabilities to propel their projects forward.
Clarifai
clarifai.com
Clarifai є провідною платформою Full Stack AI, LLM і комп’ютерного зору для моделювання неструктурованих зображень, відео, тексту та аудіоданих.
V7
v7labs.com
Повна інфраструктура для корпоративних навчальних даних, що охоплює маркування, робочі процеси, набори даних і людей у циклі.
Qlik
qlik.com
Qlik® допомагає вам використовувати ваші дані для вирішення проблем, досягнення нових цілей і задоволення критичних потреб бізнесу. Все починається тут. З лідером галузі в інтеграції даних і аналітичних рішеннях, які підтримують вашу стратегію ШІ.
Saturn Cloud
saturncloud.io
Люблять спеціалісти з обробки даних, керують ІТ. Ваше комплексне рішення для розробки, розгортання та конвеєрів даних у хмарі.
Pecan
pecan.ai
Програмне забезпечення для прогнозної аналітики від Pecan створено для впливу. Отримуйте точні, дієві прогнози за кілька днів і розкрийте потужність AutoML.
Infoveave
infoveave.com
Infoveave® is a unified Data Automation and Decision Intelligence Platform that integrates data from multiple sources to deliver intelligent information and timely insights that, in turn, provide businesses with the clarity they need for making mission-critical decisions. The 4 pillars of Infoveave...
HIRO
hiro.so
Hiro builds developer tools that bring Web3 to Bitcoin. Hiro’s suite of tools unlocks the full potential of Bitcoin through smart contracts, digital assets, and decentralized applications.
hasty.ai
hasty.ai
Hasty is now a part of CloudFactory, a global leader in human-in-the-loop AI solutions that accelerate the AI lifecycle. No more sacrificing quality for efficiency. Learn more about Accelerated Annotation, a new Vision AI product that combines CloudFactory’s best-in-class workforce with industry-l...
ForePaaS
forepaas.com
ForePaaS (an OVHcloud company) is the first end-to-end, multi-cloud platform to build, deploy and scale production-grade data applications and algorithms. We unify Data Engineering, Data Science and Business Intelligence into an automated, integrated environment to achieve faster time-to-value with ...
Exploratory
exploratory.io
Exploratory’s Simple UI experience makes it possible for anyone to use Data Science to Explore data quickly, Discover deeper insights, and Communicate effectively.
evoML
evoml.ai
evoML empowers data scientists, engineers and business leaders to accelerate the delivery of efficient ML models from months to weeks and improve ML code efficiency for faster running speed and higher profitability.
Spotfire
spotfire.com
Spotfire® software, a business unit of Cloud Software Group, provides powerful, self-service analytics for data-intensive businesses. Spotfire goes beyond basic rearview dashboards to offer a single visual analytics platform for data exploration and real-time decisions. Backed by point and click no...
SAVVI AI
savviai.com
SAVVI AI helps businesses build, launch, and manage AI apps in minutes with our patented Practical AI platform - no data scientists, pre-existing data, or custom infrastructure required. Help your organization gain AI-driven efficiencies such as lowering ACH return rates, forecasting charge-offs, p...
Qualetics
qualetics.com
Qualetics provides a revolutionary AI platform that makes it easy for you to leverage Data Science for your business without the barriers of resources and infrastructure. Businesses of all sizes, from startups to enterprises, can make use of the Qualetics platform to solve complex business problems ...
ActiveEon
activeeon.com
Activeeon is a software company providing innovative open source solutions for job scheduling, IT automation, acceleration and scalability, big data, distributed computing and application orchestration. Activeeon helps companies automate their businesses and accelerate their go-to-market to get comp...
PI.EXCHANGE
pi.exchange
The PI.EXCHANGE AI & Analytics Engine (the Engine) is a Data Science and Machine Learning (ML) platform that empowers everyone, even novice users, to affordably build high-performance ML applications in minutes or hours, not weeks or months - no coding required. The easy-to-use connected toolchain ...
TeleSign
telesign.com
Telesign provides Continuous Trust™ to leading global enterprises by connecting, protecting, and defending their digital identities. Telesign verifies over five billion unique phone numbers a month, representing half of the world’s mobile users, and provides critical insight into the remaining billi...
Deci AI
deci.ai
Deci дозволяє глибокому навчанню реалізувати свій справжній потенціал, використовуючи ШІ для створення кращого ШІ. Завдяки наскрізній платформі прискорення глибокого навчання компанії розробники штучного інтелекту можуть створювати, оптимізувати та розгортати швидші та точніші моделі для будь-якого ...
Decanter AI
decanter.ai
Decanter AI, платформа штучного інтелекту без коду, яка допомагає дослідникам обробки даних, експертам у галузі та зацікавленим сторонам у бізнесі безперебійно розробляти та розгортати рішення штучного інтелекту. Decanter AI надає підприємствам технології машинного навчання світового рівня за допомо...
Bitdeer
bitdeer.com
Bitdeer є провідною у світі платформою для обміну майнерами, де користувачам надається повний спектр рішень для майнінгу криптовалют і хмарного хостингу. Це перша в світі платформа, яка забезпечує реальну обчислювальну потужність для найменшого 1 TH.
Algforce.ai
ai.algforce.com
AlgForce.ai має на меті стати технологічним партнером ШІ для підприємств. Його продукт, AlgForce Copilot, створює рішення «AIGC+Data Insight». Використовуючи генеративний штучний інтелект і механізми з низьким кодом, він допомагає нетехнічному персоналу на підприємствах надсилати запити до баз дани...
Accern
accern.com
Accern є провідною NLP-компанією, яка надає підприємствам можливість розробляти галузеві рішення. Пропонуючи комплексну платформу NLP, моделі, дані та чат, адаптовані для багатьох галузей, компанія прискорює окупність провідних організацій у сфері фінансових послуг, уряді та інших сферах. Завдяки сп...
4Paradigm
en.4paradigm.com
4Paradigm є піонером галузі та лідером штучного інтелекту для підприємств, а також найбільшим учасником китайського ринку штучного інтелекту, орієнтованого на прийняття рішень. Компанія надає наскрізні рішення штучного інтелекту корпоративного рівня, обслуговуючи галузі, включаючи, але не обмежуючис...
Zerve
zerve.ai
Наука про дані та середовище розробки штучного інтелекту, створене для команд, які займаються розробкою коду. Легко перетворюйте прототипи на програмне забезпечення, готове до розгортання самостійно або для передачі команді інженерів для розгортання.
UbiOps
ubiops.com
Перетворіть ваші сценарії локальної аналітики на потужні програми, керовані даними! UbiOps — це простий у використанні рівень розгортання та обслуговування вашого коду обробки даних, штучного інтелекту та машинного навчання. Він перетворює ваші моделі та сценарії Python & R на живі веб-сервіси, що ...
Snorkel
sumatra.ai
Sumatra — це платформа самообслуговування для інженерів ML для визначення конвеєрів у реальному часі над необробленими даними подій. Підключайте свої потоки подій, оголошуйте свої трансформації та миттєво обслуговуйте функції онлайн і офлайн. Повторне впровадження не потрібне — немає інфраструктури ...
Sensetime
sensetime.com
Прагне до розробки інноваційних технологій штучного інтелекту, роблячи позитивний внесок в економічний, соціальний і людський розвиток.
Qwak
qwak.com
Qwak — це повністю керована, доступна та надійна платформа штучного інтелекту, яка дозволяє фахівцям-практикам перетворювати та зберігати дані, створювати, навчати та розгортати свої додатки штучного інтелекту, а потім контролювати весь їхній конвеєр на одній платформі. Розрахункова модель ціноутво...
HyperSense
hypersense.subex.com
Штучний інтелект HyperSense розроблено з нуля як хмарне контейнерне рішення на основі мікросервісів і підтримує CI/CD із безперервним оновленням. Це забезпечує гнучкість, масштабованість і еластичність. Він створений на основі найкращих і новітніх технологій і має масштабованість, щоб задовольнити о...
Gurobi
gurobi.com
Gurobi виробляє найшвидший і найпотужніший у світі математичний вирішувач оптимізації – Gurobi Optimizer – який використовується провідними світовими компаніями в більш ніж 40 різних галузях для швидкого вирішення складних реальних проблем і прийняття автоматизованих рішень, які оптимізують ефективн...
Graphext
graphext.com
Graphext — це вдосконалене аналітичне рішення, яке допомагає компаніям приймати кращі рішення на основі даних. Ми збираємо їхні дані, збагачуємо їх і надаємо потужний візуальний інтерфейс для пошуку корисної інформації про їхніх клієнтів, ринок і продукти.
C3.ai Developer
developer.c3.ai
C3.ai є провідним корпоративним постачальником програмного забезпечення ШІ для прискорення цифрової трансформації. C3 AI Academy пропонує навчальний досвід, який дає змогу розробникам і дослідникам обробки даних досягти успіху, незалежно від рівня їхнього досвіду. Курси ознайомлюють студентів з осн...
Artivatic.ai
artivatic.ai
Artivatic, ключова частина D2C Consulting Group, стоїть на передньому краї цифрових інновацій у сфері страхування та охорони здоров’я. Наша платформа робить революцію в галузі, автоматизуючи та оцифровуючи весь життєвий цикл операцій, включаючи продажі, адаптацію, котирування, андеррайтинг, обробку ...
Kortical
kortical.com
Kortical — наскрізна платформа ML, яку можна редагувати в коді, створена для спеціалістів із обробки даних, які допомагають у підготовці даних, створенні моделей ML, розгортанні масштабованих моделей кількома клацаннями миші та керуванні ними за допомогою функцій ML Ops. Kortical відрізняється тим,...
Trendskout
trendskout.com
Розкрийте силу ШІ та автоматизованого машинного навчання Trendskout усуває дорогий і трудомісткий проектний підхід типових реалізацій ШІ. Наше програмне забезпечення зі штучним інтелектом готове покращити ваш бізнес прямо з коробки та пропонує інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача, який робит...
Civis Analytics
civisanalytics.com
Civis Analytics допомагає організаціям використовувати дані, щоб отримати конкурентну перевагу в тому, як вони ідентифікують, залучають і залучають свою аудиторію. Завдяки потужному поєднанню найкращих у своєму класі даних, передових програмних рішень і міждисциплінарної команди дослідників даних, р...
Peak
peak.ai
Peak – це компанія, що займається штучним інтелектом, яка надає платформу, програми та послуги, щоб допомогти підприємствам використовувати потенціал штучного інтелекту для збільшення доходів, збільшення прибутку та ефективності. Хмарна платформа штучного інтелекту від Peak надає широкий набір функ...
Datagran
datagran.io
Простий інструмент, який об’єднує всю компанію за допомогою даних, включаючи експертів і неекспертів. Створювати складні моделі та аналізувати, ділитися ними та вживати заходів на їх основі.
DataCanvas
datacanvas.com
Beijing ZetYun Technology Co., Ltd. (DataCanvas) була заснована в 2013 році, зосереджуючись на безперервному розвитку та створенні автоматичної платформи обробки даних, зосереджуючись на забезпеченні повного набору платформи розробки для науковців із обробки даних і практиків штучного інтелекту, а т...
Deep Cognition
deepcognition.ai
Deep Cognition спеціалізується на використанні передового штучного інтелекту для автоматизації введення складних даних. PaperEntry AI, наша безмежна технологія AI, оптимізує складні документи на митниці та за її межами, включаючи комерційні рахунки-фактури, пакувальні листи, PGA тощо. PaperEntry AI...
TrueFoundry
truefoundry.com
TrueFoundry — це хмарна PaaS для груп машинного навчання, яка дозволяє створювати, розгортати та надсилати додатки ML/LLM у власній хмарі/on-prem Infra швидшим, масштабованим і економічно ефективним способом із правильними засобами керування, що дозволяє їм досягти 90 % швидше, ніж інші команди. Tr...
KNIME
knime.com
KNIME допомагає окремим особам і організаціям зрозуміти дані. Програмне забезпечення KNIME об’єднує світи інформаційних панелей і розширеної аналітики за допомогою інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу, який підходить усім, хто працює з даними. Це дає змогу більшій кількості бізнес-експертів бути самод...
Explorium
explorium.ai
Explorium — провідна компанія з обробки даних, яка використовує технологію GenAI для створення найбільшої в світі колекції зовнішніх даних преміум-класу найвищої якості, що дає можливість компаніям приймати точні рішення щодо виходу на ринок. Завдяки нашому глибокому досвіду в галузі даних і багатор...
Neo4j
neo4j.com
Neo4j — це система обробки даних і машинного навчання, яка використовує зв’язки у ваших даних для покращення прогнозів. Він підключається до корпоративних екосистем даних, щоб ви могли швидко запускати більше наукових проектів у виробництво. Використовуючи каталог із понад 65 заздалегідь налаштовани...