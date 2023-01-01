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Альтернативи - GWI

Brandwatch Consumer Intelligence

Brandwatch Consumer Intelligence

brandwatch.com

Brandwatch — компанія цифрового споживчого аналізу зі штаб-квартирою в Брайтоні, Англія. Brandwatch продає шість різних продуктів: Consumer Research, Audiences, Vizia, Qriously, Reviews і BuzzSumo. Brandwatch Consumer Research — це «програма самообслуговування» або програмне забезпечення як послуга,...

Khoros

Khoros

khoros.com

Наше програмне забезпечення допоможе вам забезпечити найкращу взаємодію з клієнтами, створюючи та масштабуючи цифрове обслуговування, соціальний маркетинг і спільноти брендів. Натисніть, щоб почати!

Quantcast

Quantcast

quantcast.com

Ми використовуємо абсолютно новий підхід до реклами у відкритому Інтернеті.

Audiense

Audiense

audiense.com

Усе, що вам потрібно, щоб зрозуміти аудиторію та отримати кращі маркетингові результати, результати в соціальних мережах, результати впливу, медіа-стратегії, стратегії зростання або рентабельність витрат на рекламу. Помістіть сегментацію споживачів і культурні знання в центр своєї стратегії та дайт...

Choozle

Choozle

choozle.com

Choozle — це програмне забезпечення для цифрової реклами, доступне всім маркетологам і рекламодавцям. Ми робимо цифрову рекламу легкою та простою. Дізнайтеся більше тут!

People Pattern

People Pattern

peoplepattern.com

Шаблон людей надає компаніям інформацію про аудиторію, використовуючи науку про дані, щоб перетворити публічне вираження на дієві набори персонажів. Традиційне дослідження ринку займає багато часу, ненадійне за масштабом і схильне до упередженості. People Pattern використовує складні методи науки п...

Zoomph

Zoomph

zoomph.com

Zoomph допоможе вам виміряти цінність спонсорства та зрозуміти вашу аудиторію як наскрізну платформу для аналізу аудиторії та оцінки спонсорства.

Resonate

Resonate

resonate.com

Платформа Resonate Ignite — це єдина платформа для споживчих даних і аналітики на базі штучного інтелекту, яка плавно прискорює розуміння в дії. Увійдіть, щоб отримати миттєвий доступ до надрелевантних, свіжих досліджень споживчого ринку про сучасного споживача. Ignite надає в режимі реального часу ...

StatSocial

StatSocial

statsocial.com

StatSocial є єдиним у галузі міжплатформним постачальником даних про соціальну аудиторію, який дає змогу глобальним агентствам і брендам зі списку Fortune 500 приймати обґрунтовані маркетингові рішення на основі даних. Платформа StatSocial Silhouette™ надає багатоканальні дані про соціальну аудиторі...

Wrench.ai

Wrench.ai

wrench.ai

Wrench.AI створює програмне забезпечення та інструменти на основі великих даних, які дозволяють лідерам приймати кращі рішення та автоматизувати ініціативи та кампанії, щоб максимізувати ресурси для отримання найкращої прибутковості.

Brandwatch Influence

Brandwatch Influence

brandwatch.com

Керуйте всім своїм маркетингом впливу в одному місці. Знаходьте впливових осіб, керуйте стосунками та керуйте кампаніями в одному комплексному рішенні.

Lifesight

Lifesight

lifesight.io

Нехай кожен маркетинговий долар має значення. Використовуйте власні дані за допомогою вимірювань на основі ШІ, щоб приймати оптимальні маркетингові рішення. Не потрібні аналітики даних або вчені. Платформа Lifesight дозволяє сучасним маркетологам досягати кращих результатів, переймаючи дані клієнті...

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