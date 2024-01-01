Gulf Business

Gulf Business

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Вебсайт: gulfbusiness.com

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Gulf Business – перший і провідний бізнес-журнал у регіоні. У всьому регіоні він залишається улюбленим журналом для осіб, які приймають рішення, керівників компаній і високопоставлених керівників бізнесу та уряду.

Вебсайт: gulfbusiness.com

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