Альтернативи - Grubtech

Seamless

seamless.com

Seamless — це просто найпростіший спосіб замовити їжу з доставкою або на винос. Що б у вас не було в настрої, де б ви не були в настрої, ви це отримаєте. Ні меню, ні телефонних дзвінків, ні повторень. Seamless є частиною портфоліо брендів Grubhub Inc.