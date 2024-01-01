Альтернативи - Groupon

Gilt

gilt.com

Gilt – це веб-сайт для онлайн-покупок і стилю життя, заснований у Сполучених Штатах у 2007 році. Свого часу компанія оцінювалася на папері в понад 1 мільярд доларів США, а зрештою була продана компанії Hudson's Bay Company приблизно за 250 мільйонів доларів, що набагато менше, ніж загальна сума, отр...