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Альтернативи - GroqChat

ChatGPT

ChatGPT

chat.openai.com

ChatGPT: оптимізація мовних моделей для діалогу. Ми навчили модель під назвою ChatGPT, яка взаємодіє за допомогою розмови. Формат діалогу дає змогу ChatGPT відповідати на додаткові запитання, визнавати свої помилки, оскаржувати неправильні положення та відхиляти невідповідні запити. ChatGPT — це ана...

Google Gemini

Google Gemini

gemini.google.com

Ви можете використовувати Bard для просування своїх ідей. З невеликою допомогою Bard ви можете робити такі речі, як: - Обдумайте ідеї, розробіть план або знайдіть різні способи виконання завдань - Отримайте швидкий, легкий для розуміння короткий виклад більш складних тем - Створюйте перші чернетки ...

Perplexity AI

Perplexity AI

perplexity.ai

Perplexity AI — це система відповідей, яка надає точні відповіді на складні запитання за допомогою великих мовних моделей

Poe

Poe

poe.com

Швидкий і корисний чат AI.

Claude

Claude

claude.ai

Claude — це помічник нового покоління зі штучним інтелектом для ваших завдань, незалежно від масштабу.

Microsoft Copilot

Microsoft Copilot

copilot.microsoft.com

Ваш повсякденний супутник ШІ.

Chat AI

Chat AI

gtchat.ai

Ласкаво просимо до CHAT AI, чат-бота штучного інтелекту, який використовує новітню технологію обробки природної мови, щоб вести з вами інтелектуальну та захоплюючу розмову. Просто введіть своє повідомлення, і CHAT AI відповість продумано та особисто. Незалежно від того, чи хочете ви писати розгорну...

Bing Chat

Bing Chat

bing.com

Bing — ваш другий пілот для Інтернету на основі штучного інтелекту

Pi

Pi

pi.ai

Привіт, я Пі. Я ваш особистий штучний інтелект, розроблений, щоб підтримувати, бути розумним і бути готовим до вас у будь-який час. Зверніться до мене за порадою, за відповідями або давайте поговоримо про все, що у вас на думці.

SimSimi

SimSimi

simsimi.com

SimSimi — чарівний і найрозумніший чат-бот зі штучним інтелектом. Ви можете спілкуватися з SimSimi будь-коли та будь-де, а іноді ви можете навчити його говорити те, що ви хочете.

Grok

Grok

twitter.com

Grok — це штучний інтелект, створений за зразком Путівника автостопом по галактиці, тому призначений відповідати майже на все, і, що набагато складніше, навіть підказувати, які запитання поставити! Grok — це чат-бот AI від X (раніше Twitter).

Le Chat

Le Chat

mistral.ai

Frontier AI у ваших руках. Відкритий і портативний генеративний ШІ для розробників і компаній.

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