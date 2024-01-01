Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «GRMS» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

GRMS є визнаним лідером у наданні індивідуальних програм оцінки ризиків постачальників у понад 120 країнах світу. Використовуючи передову технологічну платформу, GRMS пропонує компаніям можливість проактивно керувати та постійно контролювати своїх постачальників на предмет ключових компонентів ризику. Послуги GRMS включають перевірку даних, фізичну перевірку документів і систему підтримки, яка допомагає постачальникам забезпечити відповідність унікальним вимогам клієнта щодо оцінки ризиків. З 2010 року GRMS обслуговує глобальну клієнтуру компаній і організацій, починаючи від компаній середнього розміру і закінчуючи компаніями зі списку Fortune 50.

Вебсайт: globalrms.com

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