GRMS

GRMS

Ще не встановили WebCatalog Desktop? Завантажте WebCatalog Desktop.

Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: globalrms.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «GRMS» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

GRMS є визнаним лідером у наданні індивідуальних програм оцінки ризиків постачальників у понад 120 країнах світу. Використовуючи передову технологічну платформу, GRMS пропонує компаніям можливість проактивно керувати та постійно контролювати своїх постачальників на предмет ключових компонентів ризику. Послуги GRMS включають перевірку даних, фізичну перевірку документів і систему підтримки, яка допомагає постачальникам забезпечити відповідність унікальним вимогам клієнта щодо оцінки ризиків. З 2010 року GRMS обслуговує глобальну клієнтуру компаній і організацій, починаючи від компаній середнього розміру і закінчуючи компаніями зі списку Fortune 50.
Категорії:
Business
ERP системи

Вебсайт: globalrms.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «GRMS». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

Workday

Workday

workday.com

Odoo

Odoo

odoo.com

QuickBooks Workforce

QuickBooks Workforce

quickbooks.intuit.com

Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365

microsoft.com

NetSuite

NetSuite

netsuite.com

QuickBooks Self-Employed

QuickBooks Self-Employed

quickbooks.intuit.com

Deskera

Deskera

deskera.com

ECOUNT ERP

ECOUNT ERP

ecount.com

Sage Accounting

Sage Accounting

sage.com

Acumatica

Acumatica

acumatica.com

weclapp

weclapp

weclapp.com

Sage Intacct

Sage Intacct

intacct.com

Вам також може сподобатися

Forage

Forage

theforage.com

Fluence

Fluence

fluencetech.com

CyberRiskAI

CyberRiskAI

cyberriskai.com

Faith Teams

Faith Teams

faithteams.com

Logicbroker

Logicbroker

logicbroker.com

Flywheel

Flywheel

getflywheel.com

IFS

IFS

ifs.com

Tradeling

Tradeling

tradeling.com

DeepStream

DeepStream

deep.stream

RecruitBPM

RecruitBPM

recruitbpm.com

TradeTapp

TradeTapp

app.tradetapp.com

Anodot

Anodot

anodot.com

Переглянути

Продукти

Завантажити

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

Політика конфіденційності