Grit — це інструмент ШІ, який автоматизує процес виправлення технічної заборгованості в коді. Це досягається шляхом поєднання статичного аналізу з технікою машинного навчання для генерації запитів на отримання, які очищають код і переносять його на новітні фреймворки. Інструмент пропонує користувачам можливість створювати власні міграції або використовувати стандартні міграції, які доступні. Завдяки переміщенню коду та оновленню залежностей на автопілоті Grit допомагає заощадити час і підвищити швидкість розробника. Це дозволяє командам високошвидкісного програмного забезпечення рухатися швидше завдяки автоматизації завдань обслуговування, дозволяючи їм завершувати міграцію в 10 разів швидше, ніж ручні зусилля. Доступ до Grit можна отримати з кількох платформ, включаючи GitHub, VS Code і командний рядок, що забезпечує бездоганну інтеграцію в існуючі робочі процеси. Інструменту довіряють бета-клієнти, і він успішно згенерував десятки тисяч змін. Основна технологія Grit базується на машинному навчанні та статичному аналізі. Інструмент використовує зіставлення шаблонів для визначення областей коду, які потребують міграції або очищення. Наприклад, він може конвертувати JavaScript у TypeScript, перетворювати компоненти класів у функціональні компоненти та перетворювати JavaScript у функції зі стрілками. Grit також підтримує міграцію з AngularJS на Angular. Загалом Grit — це потужний інструмент, який оптимізує процес виправлення технічної заборгованості та оновлення коду за рахунок використання можливостей машинного навчання та статичного аналізу.

Вебсайт: about.grit.io

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