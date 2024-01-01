Альтернативи - GridPane
Webflow
webflow.com
Webflow — це платформа візуальної веб-розробки, яка дозволяє людям проектувати, створювати та запускати повністю користувацькі веб-сайти без написання коду. Поєднуючи інструменти дизайну, анімації, керування вмістом, маркетингу та електронної комерції в одній платформі, Webflow дає змогу як некодува...
Hubspot
hubspot.com
HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання. Завдяки Marketing Hub...
Bubble
bubble.io
Bubble — це мова візуального програмування та платформа додатків як послуга, розроблена Bubble Group, яка дає змогу нетехнічним людям створювати веб-додатки без необхідності вводити код. Натомість користувачі малюють інтерфейс, перетягуючи елементи на полотно та визначаючи робочі процеси для керуван...
Netlify
netlify.com
Netlify – це компанія хмарних обчислень із Сан-Франциско, яка пропонує хостинг і безсерверні серверні послуги для веб-додатків і статичних веб-сайтів. Його функції включають безперервне розгортання з Git через Netlify Edge, інфраструктуру глобальної мережі доставки додатків компанії, безсерверну об...
Vercel
vercel.com
Frontend Cloud від Vercel надає розробникам досвід та інфраструктуру для створення, масштабування та захисту швидшого та більш персоналізованого Інтернету. Надаючи набір інструментів, який подобається командам інтерфейсу, і надаючи глобальну крайову інфраструктуру, Vercel розкриває потенціал розробн...
Plesk
plesk.com
Наша головна місія в Plesk – спростити життя веб-професіоналів, щоб вони могли зосередитися на своїй основній діяльності, а не на управлінні інфраструктурою. Ключовими функціями платформи Plesk є автоматизація та керування доменами, обліковими записами електронної пошти, веб-додатками, мовами програ...
Optimizely
optimizely.com
Optimize — це американська компанія, яка створює прогресивне програмне забезпечення для доставки та експериментів для інших компаній. Технологія платформи Optimizely забезпечує інструменти A/B-тестування та багатоваріантного тестування, персоналізацію веб-сайту та можливості перемикання функцій. Шта...
Contentful
contentful.com
Contentful® Composable Content Platform об’єднує будівельні блоки вмісту, щоб створити один раз і повторно використовувати для будь-якого цифрового досвіду. Перша платформа API легко інтегрується з джерелами даних і новими функціями в міру розвитку цифрового досвіду та технологій. Завдяки вбудованій...
Pantheon
pantheon.io
Pantheon — це платформа для роботи з веб-сайтами (WebOps), яку найкращі розробники, маркетологи та ІТ-спеціалісти використовують для створення, запуску та запуску своїх веб-сайтів Drupal і WordPress. Pantheon містить усі інструменти, необхідні професійним розробникам для створення передових сайтів, ...
Cloudways
cloudways.com
Створено для виняткових вражень. Платформа керованого хмарного хостингу. Зосередьтеся на своєму бізнесі та уникайте всіх проблем із веб-хостингом. Наш керований хостинг гарантує неперевершену продуктивність, надійність і вибір із цілодобовою підтримкою, яка діє як ваша розширена команда, що робить C...
Sanity.io
sanity.io
Sanity — це безголова CMS і багато іншого. Sanity доставляє вміст будь-куди (як безголова CMS). Крім того, Sanity забезпечує повну компонування завдяки повністю відокремленій системі обробки вмісту в режимі реального часу та повністю настроюваним робочим просторам вмісту з попередньо завантаженими і...
BlackMesh
qodeinteractive.com
Створіть ідеальний веб-сайт за допомогою преміальних тем WordPress, розроблених Qode Interactive. Відкрийте для себе дивовижні дизайни з широким вибором функцій і можливостей налаштування.
Contentstack
contentstack.com
Contentstack — це єдина в галузі повністю автоматизована компонована цифрова платформа, що працює на безголовій CMS №1. Contentstack дає змогу маркетологам і розробникам створювати компоновані цифрові можливості зі швидкістю їх уяви. Такі компанії, як ASICS, Chase, Express, Holiday Inn, Icelandair, ...
Storyblok
storyblok.com
Storyblok допомагає вашій команді розповісти вашу історію та керувати вмістом для будь-якого випадку використання: корпоративних веб-сайтів, електронної комерції, служб підтримки, мобільних програм і екранів. Storyblok — це Headless CMS із візуальним редактором для розробників, маркетологів і редакт...
Flywheel
getflywheel.com
Flywheel допомагає творцям працювати якнайкраще за допомогою серії добре розроблених продуктів і ресурсів, включаючи одноіменний продукт, чудову хостинг-платформу Wordpress і Local від Flywheel, безпроблемну програму для локальної розробки. Компанія зосереджена на розробці елегантних і простих інстр...
Platform.sh
platform.sh
Ефективно, надійно та безпечно. Platform.sh Platform-as-a-Service (PaaS) усуває складності керування хмарною інфраструктурою та оптимізує робочі процеси від розробки до виробництва, скорочуючи час, необхідний для створення та розгортання програм. Забезпечуючи ефективність, надійність і безпеку, нада...
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach — це найкраща у світі хмара Commerce Experience Cloud, яка дозволяє брендам надавати клієнтам настільки персоналізовані шляхи, що вони здаються магією. Він пропонує набір продуктів, які сприяють справжній персоналізації та зростанню цифрової комерції, зокрема: Discovery, що пропонує пошук...
20i
20i.com
Високопродуктивний керований хостинг на будь-який випадок. Приєднуйтеся до понад 1 мільйона агентств, фрілансерів, компаній і помічників, щоб отримати неперевершену швидкість і надійність. Швидко та легко керуйте всіма своїми веб-сайтами/додатками, доменними іменами, CDN, SSL-сертифікатами, електрон...
Acquia
acquia.com
Acquia Marketing Cloud легко інтегрується з будь-якою сторонньою системою та дозволяє легко налаштовувати будь-які бізнес-критерії безпосередньо на платформі. Acquia Marketing Cloud, створена для всіх команд, яким потрібен доступ до даних клієнтів, підтримує бізнес у різних доменах, брендах, регіона...
amazee.io
amazee.io
amazee.io надає платформу для доставки додатків і хостингу для команд інженерів для більш ефективного розгортання додатків. Платформа з відкритим вихідним кодом, орієнтована на розробників, спрощує життя та роботу розробників, мінімізуючи стрес від керування інфраструктурою чи операціями. amazee.io ...
Agility CMS
agilitycms.com
Agility — це єдина безголова CMS, яка революціонізує цифрове оповідання, інтегруючи керування макетом. Безпроблемно керуйте та доставляйте привабливий вміст на різних платформах за допомогою нашого підходу, орієнтованого на API, гарантуючи, що повідомлення вашого бренду резонує всюди.
Ycode
ycode.com
Платформа візуальної розробки для дизайнерів і агентств. Перетворюйте ідеї на динамічні веб-сайти, керовані базами даних. Візуально створюйте та проектуйте красиві адаптивні веб-проекти без шкоди для свого бачення.
Webscale
webscale.com
Огляд Webscale — це хмарна платформа для сучасної торгівлі, яка пропонує безпеку, масштабованість, продуктивність і автоматизацію для глобальних брендів. Платформа Webscale SaaS використовує автоматизацію та протоколи DevOps для спрощення розгортання, управління та обслуговування інфраструктури в ба...
21YunBox
21cloudbox.com
21YunBox описують як «Netlify і Heroku Китаю». 21YunBox дозволяє командам з усього світу легально доставляти свої найкращі роботи до Китаю. 21YunBox Edge гарантує, що ваш веб-сайт матиме надзвичайно високу швидкість у всьому Китаї. Розробники в усьому світі люблять 21YunBox, тому що ми дозволяємо їм...
Siteglide
siteglide.com
Siteglide — це платформа цифрового досвіду (DXP), яка допомагає цифровим агенціям створювати та керувати першочерговим досвідом користувача, таким як онлайн-курси, торговельні майданчики, сайти членства та портали для клієнтів.
Edgio
edg.io
Edgio (NASDAQ: EGIO) допомагає компаніям надавати онлайн-досвід і контент швидше, безпечніше та з більшим контролем. Наша мережа глобального масштабу, зручна для розробників, у поєднанні з нашими повністю інтегрованими програмними та мультимедійними рішеннями забезпечує єдину платформу для доставки ...
LoadFocus
loadfocus.com
Універсальний інструмент хмарного тестування для навантажувального тестування та тестування продуктивності веб-сайтів і API. Тестування вашого веб-сайту чи програми може бути важким, трудомістким і не дасть необхідної інформації для команд продукту, розробки та devops. Використовуйте LoadFocus як но...
Jahia
jahia.com
Jahia є лідером CMS і DXP, який допомагає організаціям у всьому світі створювати сучасні веб-сайти та портали. Jahia процвітає в багатосайтових і багатомовних контекстах. Управління вмістом має бути простішим, а дані про клієнтів мають допомогти створити ефективну персоналізацію та AB-тестування. Ja...
Kontent.ai
kontent.ai
Місія Kontent.ai полягає в тому, щоб допомогти провідним світовим організаціям отримати незрівнянну віддачу від свого вмісту. У першій у галузі CMS на основі штучного інтелекту команди контенту планують, створюють і оптимізують вміст і доставляють його на будь-який канал — швидко, безпечно та гнучко...