Думайте про GSAP як про швейцарський армійський ніж анімації...але краще. Він анімує все, чого може торкнутися JavaScript (властивості CSS, об’єкти бібліотеки canvas, SVG, загальні об’єкти тощо), і вирішує незліченну кількість невідповідностей браузера, і все це надзвичайно швидко (до 20 разів швидше, ніж jQuery), включаючи автоматичне прискорення перетворень за допомогою GPU. Перегляньте подробиці на сторінці https://gsap.com/why-gsap/. Більшість інших бібліотек лише анімують властивості CSS. Крім того, їхні можливості секвенування та керування часом виконання бліднуть у порівнянні. Простіше кажучи, GSAP є найнадійнішою бібліотекою високопродуктивної анімації на планеті, тому, ймовірно, кожна велика рекламна мережа виключає її з обчислень розміру файлу та розміщує на своїх CDN. На відміну від монолітних фреймворків, які визначають структуру ваших програм, GSAP повністю гнучкий; посипте його куди хочете.

Вебсайт: gsap.com

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