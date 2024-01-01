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З 1963 року Graphic Design USA є новинним журналом для графічних дизайнерів та інших творчих професіоналів. GDUSA охоплює новини, людей, проекти, тенденції, технології, продукти та послуги.

Вебсайт: gdusa.com

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