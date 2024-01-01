Gramara

Gramara

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Вебсайт: gramara.com

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Gramara — це засіб перевірки граматики на основі штучного інтелекту, який допомагає користувачам писати плавно та чітко. Його можна використовувати для вдосконалення граматики, дикції та стилю, і він доступний кількома мовами. Gramara можна використовувати для автоматичного виділення неправильних або незграбних слів і перекладу поганої англійської мови на більш вільні та природні речення. Він навіть дозволяє користувачам вибирати стиль письма та тон голосу, а також може перекладати виправлені речення рідною мовою. Gramara є безкоштовним у використанні та пропонує Умови обслуговування та Політику конфіденційності. Виробляється в Канаді компанією Vectica Systems Ltd.

Вебсайт: gramara.com

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