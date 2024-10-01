Альтернативи - GrabJobs
Indeed
indeed.com
Indeed – це всесвітня американська пошукова система для списків вакансій, пов’язана з працевлаштуванням, запущена в листопаді 2004 року. Це дочірня компанія японської Recruit Co. Ltd. зі спільними штаб-квартирами в Остіні, штат Техас, і Стемфорді, штат Коннектикут, з додатковими офісами по всьому св...
Glassdoor
glassdoor.com
Glassdoor — це веб-сайт, де теперішні та колишні співробітники анонімно оцінюють компанії. Glassdoor також дозволяє користувачам анонімно подавати та переглядати зарплати, а також шукати та подавати заявки на роботу на своїй платформі. У 2018 році компанія була придбана японською фірмою Recruit Hol...
Naukiri
naukri.com
Спілкуйтеся з понад 20 000 роботодавців. Подайте заявку на мільйони вакансій у провідних компаніях, галузях і місцях на першому в Індії сайті jo. Подайте заявку онлайн. Опублікуйте CV сьогодні.
Handshake
joinhandshake.com
Handshake for Employers — це єдина комплексна платформа раннього найму талантів із доступом до понад 10 мільйонів чуйних студентів і випускників. Університети, громадські коледжі та програми альтернативної освіти (буткемпи, програми корпоративного навчання), коли студенти шукають значущу роботу, яка...
ZipRecruiter
ziprecruiter.com
Отримавши номер 1 серед роботодавців у США*, ZipRecruiter спрощує відстеження кандидатів, дозволяючи вам легко керувати, перевіряти та оцінювати кандидатів. Інформаційна панель дозволяє переглядати профілі, резюме, супровідні листи тощо. Ви навіть можете інтегрувати власну систему відстеження кандид...
Zoho Recruit
zoho.com
Швидший найм, кращий найм. Zoho Recruit — це хмарна система відстеження кандидатів, створена для надання різноманітних наскрізних рішень найму для кадрових агентств, корпоративних відділів кадрів і тимчасової робочої сили. Завдяки нашому інтуїтивно зрозумілому програмному забезпеченню наймання перс...
LinkedIn Recruiter
linkedin.com
Використовуйте додаток LinkedIn Recruiter, щоб бути в курсі найму персоналу, коли ви в дорозі. Швидко відповідайте кандидатам, щойно вони дадуть відповідь на ваші повідомлення. Шукайте всю мережу LinkedIn із понад 645 мільйонів учасників і зв’язуйтеся з потрібними людьми для ваших відкритих ролей — ...
Monster
monster.com
Monster — ваше джерело роботи та кар’єрних можливостей. Шукайте роботу, читайте поради щодо кар’єри від експертів з роботи Monster та знаходьте поради щодо найму та працевлаштування.
Personio
personio.de
Personio — це комплексне програмне забезпечення для управління персоналом, яке допомагає розкрити потенціал ваших співробітників, даючи вам змогу керувати кожним етапом життєвого циклу співробітника. Наше програмне забезпечення оптимізує, як ви набираєте, адаптуєте, керуєте, розвиваєте та оплачуєте ...
Breezy HR
breezy.hr
Сучасний, простий продукт для наскрізного найму персоналу, який ви та ваша команда . Breezy спрощує весь процес найму; дає вам більше часу для спілкування з кандидатами завдяки автоматизації ручних завдань, таких як оголошення про вакансії, реклама на дошках вакансій, планування співбесід і подальші...
Paycor
paycor.com
Paycor дає лідерам можливість модернізувати кожен аспект управління людьми, щоб вони могли зосередитися на тому, що дійсно важливо: створенні команд-переможців. Уніфіковане рішення HCM гарантує, що дані співробітників зберігаються в одному місці, тож вам ніколи не доведеться змінювати платформу, отр...
Wellfound
wellfound.com
Wellfound (раніше AngelList Talent) AngelList — це американський веб-сайт для стартапів, інвесторів-ангелів і шукачів роботи, які хочуть працювати в стартапах. Створена в 2010 році платформа має місію демократизувати процес інвестування та допомогти стартапам у вирішенні проблем із залученням кошті...
Manatal
manatal.com
Manatal — це наступне покоління програмного забезпечення для підбору персоналу. Просту у впровадженні та створену з використанням новітніх технологій, платформу було розроблено, щоб оптимізувати та спростити процеси підбору персоналу від сорсингу до адаптації та далі. Наймайте краще та швидше, об’єд...
Job Today
jobtoday.com
Job Today — сервіс рекрутингу та пошуку роботи. Подайте заявку на 10 вакансій у В'єтнамі. Щодня додаються нові вакансії. Налаштуйтеся за лічені секунди та почніть спілкуватися з роботодавцями за лічені хвилини!
Remote
remote.com
Remote — це ваше комплексне рішення для керування та оплати праці штатних працівників і контрактників у всьому світі. Наша платформа обробляє міжнародний нарахування заробітної плати, пільги, податки, опціони на акції та дотримання законодавства в багатьох країнах. Незалежно від того, де знаходиться...
Snagajob
snagajob.com
Snagajob — це безкоштовна програма №1 для пошуку роботи, яка дозволяє знайти роботу на неповний робочий день або повний робочий день, спростити подання заявок на роботу, отримати чудові поради щодо кар’єри тощо. Чудово підходить для студентів, підлітків або будь-кого, кому потрібен гнучкий графік. К...
Greenhouse
greenhouse.com
Greenhouse Software (широко відома як Greenhouse) — американська технологічна компанія зі штаб-квартирою в Нью-Йорку, яка надає програмне забезпечення для найму персоналу як послугу. Він був заснований у 2012 році Даніелем Чайтом і Джоном Строссом. Компанія залучила 2,7 мільйона доларів у початково...
Teamtailor
teamtailor.com
Незалежно від того, наймаєте ви одну людину на рік чи кілька тисяч, Teamtailor — це ваше комплексне програмне забезпечення для підбору персоналу, яке подобається компаніям і кандидатам. Наше просте у використанні програмне забезпечення, орієнтоване на кандидатів, надає вам усі інструменти, необхідні...
Freshteam
freshworks.com
Freshteam — це інтелектуальне HR-програмне забезпечення для компаній, що розвиваються. За допомогою Freshteam ви можете залучати, наймати та залучати нових співробітників, покинутих працівників, керувати інформацією про співробітників і відпочивати – усе в одному місці. Freshteam допомагає залучати ...
Otta
otta.com
Лише відповідності відповідно до ваших уподобань. Лише найцікавіші, інноваційні та швидкозмінні компанії. Отта допоможе вам знайти цю роботу. Той, який ідеально підходить для вас. Відкрийте для себе свої найкращі рекомендації щодо захоплюючих стартапів зараз.
Dice
dice.com
Генерація супровідних листів AI тут! Покращуйте свої програми та підкреслюйте свої навички найефективнішим способом. Додаток Dice Tech Careers: знайдіть технічну можливість своєї мрії, швидко влаштуйтеся на роботу та розвивайте свою технічну кар’єру... і все це в дорозі!
Recruitee
recruitee.com
Recruitee — це компанія, яка виробляє або продає комп’ютерне «програмне забезпечення як послуга» (Saas). Програмне забезпечення функціонує як система відстеження кандидатів для обробки заявок на роботу. Він включає систему редагування сайту кар’єри для брендингу роботодавця, плагін для пошуку (персо...
InfoJobs
infojobs.net
Заходьте та знайдіть для себе ідеальну роботу. Увійдіть на провідний портал пропозицій роботи в Іспанії. InfoJobs, завжди краще.
Workable
workable.com
Як зараз, так і особливо в найближчі роки, кожна компанія намагатиметься використовувати потужність штучного інтелекту для підвищення ефективності та продуктивності всіх функцій і відділів. Ця швидка зміна поведінки, спричинена широким впровадженням штучного інтелекту, докорінно змінить ландшафт рек...
CareerBuilder
careerbuilder.com
Інтуїтивно зрозуміла система відстеження кандидатів, яка допоможе вам спростити процес найму та залучити якісних кандидатів.
Talent.com
talent.com
Знайдіть потрібних талантів швидше за допомогою Talent.com. Рішення для корпоративного підбору персоналу для вашого бізнесу. Очікуйте більше від вашої платформи пошуку кандидатів. Налаштовані стратегії пошуку кваліфікованих кандидатів і багато іншого у вас під рукою. Задовольніть свої потреби щодо н...
JobDiva
jobdiva.com
JobDiva — це найкраща система ATS, CRM і VMS з підбору персоналу, орієнтована на ваш успіх! JobDiva пропонує рекрутерам необмежену безкоштовну підготовку щодо свого рішення для підбору персоналу та підбору персоналу, включаючи збір резюме та відстеження кандидатів. Замовте безкоштовну демонстрацію в...
Crelate
crelate.com
Crelate — це сучасне, швидке, повнофункціональне рішення для відстеження кандидатів, CRM для підбору персоналу та керування взаємовідносинами з талантами, створене спеціально для агенцій з пошуку кадрів, фірм з пошуку керівників і професійних корпоративних рекрутерів. Crelate пропонує всі функції, я...
Loxo
loxo.co
Loxo є платформою №1 Talent Intelligence Platform і світовим лідером у сфері програмного забезпечення для рекрутингу. Застарілої ОВР, як ми її знаємо, не буде існувати через 5 років. Loxo був розроблений, щоб керувати повним життєвим циклом набору персоналу за допомогою єдиної програмної платформи с...
talent.io
talent.io
talent.io — це найпростіший спосіб для талантів у техніці знайти роботу до душі, а для компаній — створити чудові команди техніків. Наша вибіркова платформа об’єднує 100 000 кваліфікованих технічних спеціалістів і 7 000 компаній у Європі. Ми підтримуємо як постійні, так і позаштатні роботи, на місці...