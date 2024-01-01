Альтернативи - Grabien

Locobuzz

locobuzz.com

Locobuzz — це відзначена нагородами платформа аналітики та взаємодії в соціальних мережах, яка може бути ефективно розгорнута, щоб слухати та реагувати на онлайн-гучіння, створене брендом, і оцінювати ефективність певної маркетингової кампанії. Locobuzz не лише допомагає «прослуховувати» соціальні м...