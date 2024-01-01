Альтернативи - GPTZero
Undetectable AI
undetectable.ai
Ми перетворюємо ваш позначений контент, створений штучним інтелектом, у високоякісне написання, яке відповідає голосу вашого бренду та робить його невідрізнимим від творів, написаних людьми. Наше рішення на основі штучного інтелекту забезпечує непомітні результати, залишаючи вам бездоганний текст, я...
Writer
writer.com
Writer — це помічник із штучного інтелекту для написання, який допомагає кожному у вашій команді добре писати. Створюйте зрозумілий, послідовний і оригінальний контент всюди. Спробуйте безкоштовно сьогодні.
Originality.ai
originality.ai
Найточніший детектор вмісту зі штучним інтелектом і засіб перевірки плагіату, створений для видавців серйозного контенту Якщо ви оптимізатор пошукової системи, маркетолог вмісту або видавець веб-сайтів, цей інструмент ОБОВ’ЯЗКОВИЙ! Зрозумійте справжнє джерело вмісту, який ви отримуєте, і перевірте...
Copyleaks
copyleaks.com
Copyleaks — це програмна платформа для боротьби з плагіатом, яка швидко й точно виконує широкий пошук в Інтернеті та базах даних.
Corrector App
corrector.app
Додаток Corrector — найкращий засіб перевірки граматики, доступний багатьма мовами! Обліковий запис або завантаження не потрібні. Попрощайтеся з граматичними помилками!
Humbot
humbot.ai
Humbot — це гуманізатор ШІ, який може допомогти вам обійти виявлення ШІ. Гуманізуйте текст штучного інтелекту та впевнено пишіть з Humbot. Humbot пропонує передову технологію для гуманізації тексту штучного інтелекту та досягнення 100% людського результату, минаючи виявлення штучного інтелекту. Це ...
Winston AI
gowinston.ai
Winston AI — провідний у галузі інструмент виявлення AI-контенту, який допомагає перевіряти AI-контент, створений за допомогою ChatGPT, GPT-4, Google Gemini та багатьох інших великих мовних моделей. Детектор вмісту штучного інтелекту – це програмне забезпечення, створене для надання ясності щодо ор...
Beb.ai
beb.ai
Отримуйте безмежний креативний контент для свого бренду
Content Guardian
contentguardian.ai
Не покладайтеся лише на одну перевірку штучного інтелекту. Жодна перевірка не може гарантувати повну впевненість. Ми інтегруємося з провідними детекторами вмісту штучного інтелекту, щоб забезпечити безпрецедентну впевненість у тому, що ваш вміст виглядає так, ніби його написала людина.
Content at Scale
contentatscale.ai
RankWell від Content at Scale — це перший в історії автор контенту AI SEO, який не можна виявити, створений для масштабування контент-маркетингу, замінивши потребу наймати команду авторів без втрати якості чи ризику для репутації. Переходьте від ключового слова до повної публікації в блозі (заголово...