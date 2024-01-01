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GPT for Slides – це інструмент на основі штучного інтелекту, який дозволяє користувачам швидко створювати презентації з тексту. Його можна використовувати як доповнення Google Slide або як окрему веб-програму.
Інструмент працює шляхом узагальнення та трансформації вмісту, маючи можливість вводити ряд типів інформації, включаючи загальні теми, текст, URL-адреси Youtube або PDF-файли для створення організованої презентації.
Користувачі можуть гнучко впливати на довжину свого результату, вказуючи кількість слайдів. Інструмент також може включати зображення в кожен слайд для більшої візуальної привабливості.
GPT для слайдів підтримує безліч мов і інтегрується з Вікіпедією для відображення інформації для презентацій. Він також підтримує перетворення URL-адрес у презентації та може створювати діаграми з тексту.
Основним моментом є простота використання, оскільки весь процес створення презентації з великого тексту або теми можна завершити за кілька хвилин. Після створення презентації користувачі можуть зручно завантажити її як файл PPTX.
Інструмент можна встановити з Google Workspace Marketplace, для доступу потрібні дозволи.
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