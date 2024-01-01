GPT for Slides

GPT for Slides

Ще не встановили WebCatalog Desktop? Завантажте WebCatalog Desktop.

Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: gptforslides.app

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «GPT for Slides» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

GPT for Slides – це інструмент на основі штучного інтелекту, який дозволяє користувачам швидко створювати презентації з тексту. Його можна використовувати як доповнення Google Slide або як окрему веб-програму. Інструмент працює шляхом узагальнення та трансформації вмісту, маючи можливість вводити ряд типів інформації, включаючи загальні теми, текст, URL-адреси Youtube або PDF-файли для створення організованої презентації. Користувачі можуть гнучко впливати на довжину свого результату, вказуючи кількість слайдів. Інструмент також може включати зображення в кожен слайд для більшої візуальної привабливості. GPT для слайдів підтримує безліч мов і інтегрується з Вікіпедією для відображення інформації для презентацій. Він також підтримує перетворення URL-адрес у презентації та може створювати діаграми з тексту. Основним моментом є простота використання, оскільки весь процес створення презентації з великого тексту або теми можна завершити за кілька хвилин. Після створення презентації користувачі можуть зручно завантажити її як файл PPTX. Інструмент можна встановити з Google Workspace Marketplace, для доступу потрібні дозволи.

Вебсайт: gptforslides.app

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «GPT for Slides». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Magic Slides

Magic Slides

magicslides.app

Google Slides

Google Slides

google.com

SlidesPilot

SlidesPilot

slidespilot.com

PresentationGPT

PresentationGPT

presentationgpt.com

SlideNotes

SlideNotes

slidenotes.dev

Prezo

Prezo

prezo.ai

Roi4Presenter

Roi4Presenter

roi4presenter.com

TeamSlide

TeamSlide

teamsli.de

Slides

Slides

slides.com

Slidemodel

Slidemodel

slidemodel.com

Slidesgo

Slidesgo

slidesgo.com

slidenotes

slidenotes

slidenotes.io

Переглянути

Продукти

Завантажити

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

© 2024 WebCatalog, Inc.

Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

Політика конфіденційності