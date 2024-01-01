Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «GPayments» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

GPayments утвердилася як лідер ринку вже понад 3 десятиліття, надаючи рішення для запобігання шахрайству за допомогою штучного інтелекту. Використання нами надійної автентифікації клієнта (SCA) вселяє впевненість у процес запобігання шахрайству. Ми пишаємося тим, що створюємо та впроваджуємо наші рішення на основі всесвітньо визнаних стандартів, таких як EMVCo, який охоплює аутентифікацію 3D Secure, а також глобальні та локальні схеми карток. Наш набір рішень призначений для різноманітних клієнтів.

Вебсайт: gpayments.com

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