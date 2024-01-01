GPayments

GPayments

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Вебсайт: gpayments.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

GPayments утвердилася як лідер ринку вже понад 3 десятиліття, надаючи рішення для запобігання шахрайству за допомогою штучного інтелекту. Використання нами надійної автентифікації клієнта (SCA) вселяє впевненість у процес запобігання шахрайству. Ми пишаємося тим, що створюємо та впроваджуємо наші рішення на основі всесвітньо визнаних стандартів, таких як EMVCo, який охоплює аутентифікацію 3D Secure, а також глобальні та локальні схеми карток. Наш набір рішень призначений для різноманітних клієнтів.
Категорії:
Finance
Програмне забезпечення для організації платежів

Вебсайт: gpayments.com

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Альтернативи

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PayPal

paypal.com

Payoneer

Payoneer

payoneer.com

BlueSnap

BlueSnap

bluesnap.com

Very Good Security

Very Good Security

verygoodsecurity.com

Recurly

Recurly

recurly.com

Rapyd

Rapyd

rapyd.net

Solidgate

Solidgate

solidgate.com

Zooz

Zooz

zooz.com

BridgerPay

BridgerPay

bridgerpay.com

IXOPAY

IXOPAY

ixopay.com

Nuvei

Nuvei

nuvei.com

MONEI

MONEI

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