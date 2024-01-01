Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Govly» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Govly — ринкова мережа №1 для державних підрядників. Govly — це платформа інтелекту та збору інформації для державних закупівель на основі штучного інтелекту. На основі збагачених даних про можливості, контакти та нагороди.

Вебсайт: govly.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Govly». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.