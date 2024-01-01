Govly

Govly

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Вебсайт: govly.com

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Govly — ринкова мережа №1 для державних підрядників. Govly — це платформа інтелекту та збору інформації для державних закупівель на основі штучного інтелекту. На основі збагачених даних про можливості, контакти та нагороди.

Вебсайт: govly.com

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