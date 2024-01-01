Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «GOrendezvous» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

GOrendezvous — це комплексне рішення для управління практикою, яке допомагає професіоналам у сфері здоров’я, краси та здоров’я керувати своїми розкладами та файлами клієнтів. * Можливість для клієнтів підтвердити свою присутність безпосередньо з SMS-нагадувань. * Автоматизований список очікування. * Онлайн-бронювання без пароля. * Двомовний інтерфейс і підтримка. * Настроювані електронні діаграми. * Сторінка пошуку для клієнтів, щоб знайти професіонала у своїй області. * Легка та безкоштовна реєстрація.

Вебсайт: gorendezvous.com

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