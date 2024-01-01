Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «goQR.me» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

goQR.me є одним із провідних веб-сайтів для QR-кодів, маркетингу QR-кодів і QR-кодів загалом. Ми пропонуємо нашим клієнтам досвід у всьому, що стосується правильного використання QR-кодів. Крім того, ми створили QR-сервер, професійну маркетингову платформу для цільового керування QR-кодами (кампанії, редаговані QR-коди тощо)

Вебсайт: goqr.me

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «goQR.me». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.