Альтернативи - GoProfiles
Connecteam
connecteam.com
Connecteam — перша мобільна програма для управління робочою силою, яка містить надійний набір інструментів, розроблених, щоб допомогти організаціям, у яких немає робочих столів, покращити комунікацію, утримати персонал і підвищити операційну ефективність. Connecteam дозволяє менеджерам перевести сво...
Microsoft Visio
microsoft.com
Microsoft Visio (VIZ-ee-oh) (раніше Microsoft Office Visio) — це програма для створення діаграм і векторної графіки, яка є частиною сімейства Microsoft Office. Продукт був вперше представлений у 1992 році, виготовлений корпорацією Shapeware. Його придбала Microsoft у 2000 році.
Zoho People
zoho.com
Створено для створення щасливішої робочої сили. Ми піклуємося про ваші кадрові процеси, а ви піклуєтесь про своїх співробітників. Від найму, адаптації та управління відвідуваністю до відстеження робочого часу та оцінювання, у нас є все.
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now — це єдиний комплексний хмарний HR-пакет, який адаптується до вашого способу роботи. Створений на основі єдиної бази даних, ADP Workforce Now включає в себе управління людськими ресурсами, нарахування заробітної плати, переваги, управління талантами, керування часом і працею, навча...
Paylocity
paylocity.com
Наша комплексна програмна платформа дає професіоналам відділу кадрів спосіб легко керувати щоденними завданнями щодо нарахування заробітної плати, пільг, талантів і управління персоналом. Але те, що відрізняє нас, це те, що наша технологія підтримується культурою, яка справді дбає про успіх наших кл...
Lucid
lucid.app
Lucid Visual Collaboration Suite — це повна платформа для команд, які хочуть візуально співпрацювати, незалежно від того, де вони знаходяться та як працюють. Віртуальні дошки, інтелектуальні діаграми та хмарна візуалізація дають змогу організаціям розробляти плани від початкових ідей до успішної реа...
Keka
keka.com
Наймання — це не просто досягнення, яке складається з одного кроку, оскільки воно включає в себе різні складні етапи подорожі. І пошук потрібного таланту є кроком до створення успішного бізнес-середовища. Таким чином, Keka надасть вам чудові функції, такі як багатоплатформний пошук кандидатів, техні...
Workplace
workplace.com
Workplace – це інструмент спілкування, який об’єднує всіх у вашій компанії, навіть якщо вони працюють віддалено. Використовуйте такі знайомі функції, як групи, чат і трансляція відео в прямому ефірі, щоб люди спілкувалися та працювали разом. Workplace – це корпоративна платформа підключення, розроб...
Paycom
paycom.com
Протягом 25 років Paycom Software, Inc. (NYSE:PAYC) спрощує бізнес і життя своїх співробітників за допомогою простих у користуванні технологій управління персоналом і розрахунку заробітної плати, щоб підвищити прозорість завдяки прямому доступу до їхніх даних. А завдяки першому в галузі рішенню Beti...
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR — американська технологічна компанія, яка надає програмне забезпечення для роботи з персоналом як послугу. Заснована в 2008 році Беном Петерсоном і Раяном Сандерсом компанія розташована в Ліндоні, штат Юта. Послуги BambooHR включають систему відстеження заявників і систему відстеження випл...
Gusto
gusto.com
Незалежно від того, чи ви тільки починаєте роботу, чи масштабуєте свій швидкозростаючий бізнес, Gusto є партнером, який вам потрібен для розвитку та виховання вашої команди. З Gusto ви отримуєте сучасні функції управління персоналом, як-от нарахування заробітної плати, пільги, наймання, ресурси упра...
Blink
joinblink.com
Blink — це програма для співробітників для перших і ключових працівників, яка містить інтранет, корпоративну соціальну мережу та безпечний месенджер в одному оптимізованому пакеті.
Rippling
rippling.com
Rippling надає підприємствам єдине місце для управління персоналом, ІТ та фінансами — у всьому світі. Він об’єднує всі системи робочої сили, які зазвичай розкидані по компанії, як-от нарахування заробітної плати, витрати, пільги та комп’ютери. Вперше в історії ви можете керувати й автоматизувати кож...
Darwinbox
darwinbox.com
Darwinbox, визнана Gartner однією з найпопулярніших платформ HCM в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, є хмарною HRMS нового віку. За підтримки Sequoia, Lightspeed і Endiya Partners, Darwinbox забезпечує досвід HR-техніки понад 900 тисяч співробітників у 350+ глобальних підприємствах.
Gather
gather.town
Gather допомагає розподіленим командам створювати віртуальні робочі простори, які об’єднують усіх. Незалежно від того, чи ви співпрацюєте під час зустрічей, співпрацюєте з колегами чи зупиняєтеся біля чиєїсь цифрової робочої столи, спілкуватися з вашою командою стає легко та заряджає енергією. Робот...
Workvivo
workvivo.com
Workvivo — це платформа досвіду співробітників (EXP), яка спрощує спілкування та підвищує взаємодію, надаючи можливість співробітникам бути почутими та допомагаючи кожному відчути себе причетним, незалежно від того, де вони працюють. Платформа об’єднує функції комунікації, залучення співробітників, ...
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc. була американською компанією хмарних обчислень, заснованою в 1998 році зі штаб-квартирою в Сан-Матео, Каліфорнія, яка надавала програмне забезпечення та послуги для управління бізнес-фінансами, операціями та відносинами з клієнтами. Його програмне забезпечення та послуги були адаптован...
HiBob
hibob.com
bob HRIS — це платформа управління персоналом, яка допомагає динамічним компаніям виявляти найкраще у своїх співробітниках. Наше програмне забезпечення для управління персоналом унікальне, інтуїтивно зрозуміле та розумне
Personio
personio.de
Personio — це комплексне програмне забезпечення для управління персоналом, яке допомагає розкрити потенціал ваших співробітників, даючи вам змогу керувати кожним етапом життєвого циклу співробітника. Наше програмне забезпечення оптимізує, як ви набираєте, адаптуєте, керуєте, розвиваєте та оплачуєте ...
Deel
letsdeel.com
Deel — це універсальна HR-платформа для глобальних команд. Це означає наскрізне управління персоналом для будь-якої команди в будь-якому місці. За лічені хвилини найміть штатних працівників або незалежних підрядників, приєднайте до них і оплачуйте їх. Уперше ви матимете центральний огляд усієї вашої...
Creately
creately.com
Creately — це візуальна платформа для співпраці. Це дозволяє командам переходити від ідеї до планування та виконання в одному візуальному просторі. Візуально додавайте ідеї до різних фреймворків, картографуйте процеси, потоки чи цілі організації, створюйте документи технічної архітектури. Можливості...
Paycor
paycor.com
Paycor дає лідерам можливість модернізувати кожен аспект управління людьми, щоб вони могли зосередитися на тому, що дійсно важливо: створенні команд-переможців. Уніфіковане рішення HCM гарантує, що дані співробітників зберігаються в одному місці, тож вам ніколи не доведеться змінювати платформу, отр...
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow (NYSE: NOW) робить світ кращим для всіх. Наша хмарна платформа та рішення допомагають оцифрувати й уніфікувати організації, щоб вони могли знаходити розумніші, швидші та кращі способи організації роботи. Таким чином, співробітники та клієнти можуть бути більш зв’язаними, більш інноваційни...
SmartDraw
smartdraw.com
SmartDraw — це уніфікована візуальна програма, яка поєднує діаграми, дошку та візуалізацію даних в одне зручне для підприємства рішення. ПЛАНУЙТЕ, ВИКОНУЙТЕ ТА ПЕРЕГЛЯДАЙТЕ В КОМАНДІ В РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ Співпрацюйте зі своєю командою в бездоганному робочому просторі, який дозволяє поєднувати мозковий ш...
BrightHR
brighthr.com
Знайомтеся з найпопулярнішим програмним забезпеченням для кадрів і службою підтримки для малого та середнього бізнесу. Дізнайтеся, як BrightHR економить ваш час, гроші та зусилля, завдяки консультаціям відділу кадрів, добробуту персоналу та навіть хронометражу в додатку.
Zimyo
zimyo.com
Zimyo — це обширна HR-технічна платформа, яка вирішує складні HR-завдання, оптимізуючи й автоматизуючи повсякденні HR-операції. Кому довіряють сучасні організації, такі як Bajaj Capital, Yashraj Films, TVF, Apollo Tyres, Capital Motion, SOHO House, Qatar Wire Products та 2000 інших, Zimyo пропонує п...
Factorial HR
factorialhr.com
Factorial — це комплексне програмне забезпечення, яке допомагає вам керувати часом, талантами та документами в одній централізованій системі, заощаджуючи ваш час, усуваючи помилки та ведучи вас до успіху. Хмарне HR-програмне забезпечення Factorial розроблено для малого та середнього бізнесу (SMBs). ...
Remote
remote.com
Remote — це ваше комплексне рішення для керування та оплати праці штатних працівників і контрактників у всьому світі. Наша платформа обробляє міжнародний нарахування заробітної плати, пільги, податки, опціони на акції та дотримання законодавства в багатьох країнах. Незалежно від того, де знаходиться...
Mekari Talenta
talenta.co
Mekari Talenta підтримує підприємства за допомогою надійного програмного забезпечення для управління персоналом для передових систем онлайн-управління для керування відвідуваністю та зарплатою співробітників. Спробуйте зараз! Mekari Talenta — це онлайн-додаток для кадрів із комплексною системою; HR...
Happeo
happeo.com
Happeo – це інтранет на базі штучного інтелекту, який отримав рейтинг №1 для організацій Google Workspace. Ми створюємо цифрові домівки, де організації залишаються на зв’язку та підвищують ефективність, наводячи порядок в інформаційному хаосі, забезпечуючи структуроване управління знаннями та об’єдн...