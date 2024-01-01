Альтернативи - GooseAI

Kairntech

kairntech.com

Від документів до впливу на бізнес: Проблема, яку ми вирішуємо, полягає в тому, як аналізувати великі обсяги документів, щоб отримати інформацію, необхідну для прийняття рішень у технічних, наукових, військових, а також комерційних, юридичних, адміністративних або бухгалтерських питаннях. З цією про...