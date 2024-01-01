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Сучасний бренд стилю життя, який пропонує найсучасніші поради лікарів і експертів щодо оздоровлення, перевірені рекомендації для подорожей і кураторський магазин чистої краси та позачасової моди. Основні теми: краса, їжа та дім, стиль, подорожі та оздоровлення. Гвінет Пелтроу — американська актриса, співачка та авторка кулінарних статей.

Вебсайт: goop.com

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