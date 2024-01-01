Альтернативи - Google Domains
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail — це безпечна служба хостингу електронної пошти для компаній. Він має вбудовану платформу для співпраці, яка дозволяє всій організації ділитися та безперешкодно спілкуватися в Inbox. Це поєднання класичної електронної пошти та сучасних інструментів для співпраці, які сприяють використанню ...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp — це американська платформа автоматизації маркетингу та служба електронного маркетингу. Платформа є комерційною назвою її оператора, Rocket Science Group, американської компанії, заснованої в 2001 році Беном Честнатом і Марком Армстронгом, а Ден Курзіус приєднався пізніше. «Mailchimp, назв...
GoDaddy
godaddy.com
GoDaddy Inc. – це американська публічна компанія, яка займається реєстрацією інтернет-доменів і веб-хостингом, головний офіс якої знаходиться в Скоттсдейлі, штат Арізона, і зареєстрована в штаті Делавер. Станом на червень 2020 року GoDaddy має понад 20 мільйонів клієнтів і понад 7000 співробітників ...
Hostinger
hostinger.com
Виберіть рішення для веб-хостингу та створіть ідеальний веб-сайт! Від спільного хостингу та доменів до VPS – у нас є все, що вам потрібно для успіху в Інтернеті.
Namecheap
namecheap.com
Namecheap, Inc. є акредитованим ICANN реєстратором доменних імен, який надає реєстрацію доменних імен і веб-хостинг у Фініксі, штат Арізона, США. Namecheap — бюджетний хостинг-провайдер із 11 мільйонами зареєстрованих користувачів і 10 мільйонами доменів.
Bluehost
bluehost.com
Bluehost - підтримка 24/7. безкоштовне встановлення одним кліком для блогів, електронної комерції тощо. отримати веб-сайт із безкоштовним доменним іменем і високою швидкістю.
SiteGround
siteground.com
Наші послуги веб-хостингу створені для максимальної швидкості, неперевершеної безпеки, цілодобової швидкої та експертної підтримки. Довіряють понад 2 000 000 доменів!
Krystal
krystal.uk
Найкращий у Великобританії провайдер хмарного хостингу SSD. Цілодобова підтримка у Великобританії, необмежена пропускна здатність і панель керування cPanel. Хостинг, сумісний з PCI, VPS і хостинг торгових посередників.
OVHcloud
ovhcloud.com
OVH, юридично OVH Groupe SAS, є французькою компанією хмарних обчислень, яка пропонує VPS, виділені сервери та інші веб-сервіси. Станом на 2016 рік OVH володів найбільшим у світі центром обробки даних за площею. Станом на 2019 рік він був найбільшим хостинг-провайдером у Європі та третім у світі на ...
DreamHost
dreamhost.com
Відзначений нагородами веб-хостинг? Так, але, що ще важливіше, ми гарантуємо, що веб-сайти наших клієнтів завантажуються швидко, залишаються безпечними та працюють у 100% випадків. Ми це гарантуємо.
Gandi
gandi.net
➤ Електронна пошта, веб-хостинг, SSL-сертифікат ✅ Усе починається з доменного імені ✅ Придбайте ідеальне доменне ім’я серед наших 750 розширень!
Hover
hover.com
Знайдіть ідеальне доменне ім’я для своєї ідеї в Hover. Усі домени мають найкращу підтримку клієнтів і безкоштовну конфіденційність WHOIS. Назвіть своє захоплення сьогодні!
Webnode
webnode.com
Створіть власний сайт безкоштовно! Ви можете створити чудовий веб-сайт за допомогою Webnode всього за кілька хвилин. Приєднуйтеся до наших 45 мільйонів користувачів і створіть один самостійно.
HostGator
hostgator.com
HostGator є провідним постачальником безпечного та доступного веб-хостингу. Дізнайтеся, чому тисячі клієнтів довіряють нам обслуговування їхніх веб-сайтів.
NameSilo
namesilo.com
NameSilo LLC — це американська компанія, що займається реєстрацією доменів в Інтернеті та веб-хостингу, штаб-квартира якої розташована у Феніксі, штат Арізона. Він належить компанії NameSilo Technologies Corp., яка котирується на Канадській біржі цінних паперів (альтернативна фондова біржа для компа...
GreenGeeks
greengeeks.com
Швидкий, безпечний і екологічний веб-хостинг. Інтернет є великим забруднювачем навколишнього середовища. Почніть розміщувати свій веб-сайт у провідного світового екологічного хостинг-провайдера та позитивно впливайте на довкілля!
Domain.com
domain.com
Знайти ідеальний домен веб-сайту так само просто, як 1-2-3. Придбайте доменне ім’я, створіть і розмістіть веб-сайт і насолоджуйтеся нашими професійними інструментами онлайн-маркетингу.
Afternic
afternic.com
Afternic, компанія GoDaddy, найбільший у світі ринок доменів із повним набором послуг.
Sav
sav.com
Дешева реєстрація доменних імен, резервне замовлення доменів для понад 100 доменів верхнього рівня та великий ринок доменів преміум-класу й аукціонів.
Name.com
name.com
Name.com знаходиться в Денвері та пропонує доменні імена, веб-хостинг і дуже прості веб-сайти. Єдиноріг і веселка є стандартною частиною нашої служби підтримки клієнтів.
Dan.com
dan.com
Купуйте та продавайте домени з Dan.com. Відкрийте для себе мільйони доменних імен, доступних для продажу. Dan.com забезпечує вашу безпеку.
A2 Hosting
a2hosting.com
Якщо ви шукаєте швидкий і надійний веб-хостинг, A2 Hosting — це компанія для вас. Ми забезпечуємо швидкість до 20 разів порівняно з конкурентами з часом безвідмовної роботи 99,9%!
OnlyDomains
onlydomains.com
OnlyDomains — це найпростіший спосіб зареєструвати домен або створити веб-сайт. Заснована в 2009 році, ми працюємо над ✓ доступними цінами ✓ чудовим користуванням ✓ 5-зірковим обслуговуванням клієнтів
HostPapa
hostpapa.com
Найкращий веб-хостинг і реєстрація доменних імен. Розпочніть свій веб-сайт із HostPapa та отримайте найкращу цілодобову підтримку за всіма нашими планами веб-хостингу.
Regery
regery.com
Дешева реєстрація домену. SSL сертифікати, WordPress хостинг, моніторинг сайтів. Виберіть і купіть домен в 1 клік. ✯ Миттєва реєстрація в більшості доменних зон
Yola
yola.com
Створіть професійний безкоштовний веб-сайт за лічені хвилини. Залучайте потенційних клієнтів, продавайте товари та розвивайте свій бізнес в Інтернеті
Simply.com
simply.com
Професійний, дешевий і стабільний веб-простір за доступною для кожного ціною. Simply.com робить веб-хостинг простим, розумним і доступним для всіх. 5 зірок на Trustpilot.
Pair Networks
pair.com
Pair — це компанія з розміщення веб-сайтів із понад 25-річним досвідом роботи, 99,9% часу безвідмовної роботи сервера та різноманітними доступними потужними планами веб-хостингу, які підтримуються цілодобовою дружньою технічною підтримкою від справжніх співробітників.
HugeDomains
hugedomains.com
HugeDomains є світовим лідером із доменних імен преміум-класу. Знайдіть ідеальний домен сьогодні.
20i
20i.com
Розгорніть усі свої сайти/програми на надзвичайно швидкому та високопродуктивному хостингу торговельного посередника, хостингу WordPress і керованому хмарному хостингу. Експертна підтримка 24x7.