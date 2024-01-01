Google AI Test Kitchen

AI Test Kitchen – це місце, де люди можуть ознайомитись із найновішими технологіями штучного інтелекту Google і залишити відгук про них. Наша мета — навчатися, вдосконалювати та відповідально інновувати ШІ разом. Усе знаходиться в стадії розробки та призначено для раннього відгуку. Згідно з нашими принципами ШІ, ми вважаємо, що відповідальний прогрес не відбувається ізольовано. Ми повинні дати людям можливість випробувати технологію безпосередньо, щоб ми могли вивчати та вдосконалювати її.

Вебсайт: aitestkitchen.withgoogle.com

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