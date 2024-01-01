GoodVision

GoodVision

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Вебсайт: goodvisionlive.com

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GoodVision — це інструмент на основі штучного інтелекту, розроблений для моделювання дорожнього руху та геодезистів у розумних містах. Він пропонує інструменти автоматизації для різних етапів проектів трафіку, включаючи збір даних трафіку ШІ, моделювання трафіку та контроль трафіку в реальному часі. За допомогою GoodVision користувачі можуть зручно збирати дані про дорожній рух для своїх опитувань і користуватися перевагами автоматичного калібрування моделі трафіку, заощаджуючи час на ручну працю. Інструмент також надає детальні та точні події дорожнього руху для систем контролю дорожнього руху в режимі реального часу. GoodVision використовує штучний інтелект і аналітику великих даних, щоб забезпечити адаптивне управління дорожнім рухом і рішення для міського планування, дозволяючи регулювати трафік на основі високоточних даних про трафік. Це допомагає подолати затори в містах, що призводить до забруднення повітря, аварій і значних економічних втрат. Управління дорожнім рухом стало надзвичайно важливою та складною проблемою для муніципалітетів у всьому світі. Відгуки клієнтів свідчать про те, що GoodVision є професійним партнером, який пропонує технологію та продукти розпізнавання зображень. Його хвалять за його інноваційний потенціал і внесок в успішні дослідницькі проекти. Інструмент вважається вдосконаленим, швидким, надійним і забезпечує візуальне представлення, яке полегшує інтерпретацію даних для різних потоків мобільності. GoodVision пропонує кілька продуктів, зокрема GoodVision Video Insights і GoodVision LiveTraffic. Компанія також надає такі ресурси, як блог, тематичні дослідження та довідковий портал. Йому довіряють різні організації, і він дозволяє користувачам підписуватися на його інформаційний бюлетень, щоб отримувати останні оновлення та новини. Політика конфіденційності та умови обслуговування також доступні на їх веб-сайті.

Вебсайт: goodvisionlive.com

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