Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Goodkind» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Вища комунікаційна платформа, створена для покоління Z. Goodkind — це платформа для відео, текстових повідомлень і чат-ботів, якій довіряють команди вищих навчальних закладів, щоб збільшити кількість студентів і утримати їх.

Вебсайт: goodkind.com

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