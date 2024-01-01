Goodkind

Goodkind

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Вебсайт: goodkind.com

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Вища комунікаційна платформа, створена для покоління Z. Goodkind — це платформа для відео, текстових повідомлень і чат-ботів, якій довіряють команди вищих навчальних закладів, щоб збільшити кількість студентів і утримати їх.

Вебсайт: goodkind.com

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