Goodcall

Goodcall

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Вебсайт: goodcall.com

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Розмовний ШІ для малого бізнесу. Служба автовідповідача, яка приймає повідомлення, ділиться годинами роботи, політикою проти COVID, місцезнаходженням, замовленням їжі, бронюванням столиків тощо. Він завжди працює для вас, безкоштовний для індивідуального власника бізнесу, а налаштування займає лише кілька хвилин.
Категорії:
Productivity
Програмне забезпечення для чат-ботів

Вебсайт: goodcall.com

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Альтернативи

AWS Console

AWS Console

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Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

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Zendesk

Zendesk

zendesk.com

Intercom

Intercom

intercom.com

Podium

Podium

podium.com

Verizon

Verizon

verizon.com

Tidio

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