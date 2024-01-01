Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «GoGoGrandparent» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Атракціони, продукти харчування та інше: створено краще для людей похилого віку та людей з обмеженими можливостями. Перевірені й контрольовані послуги від Uber, DoorDash, Instacart тощо, зі смартфоном чи без нього, цілодобово. ‍ Виконано мільйони запитів для сотень тисяч людей, які живуть самостійно вдома. Доступний у всіх 50 штатах, Канаді та Австралії.

Вебсайт: gogograndparent.com

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