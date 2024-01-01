Godmode — це веб-платформа для доступу до можливостей автоматизації autoGPT і babyAGI. Агенти штучного інтелекту все ще перебувають у зародковому стані, але їхні можливості швидко зростають, і ми сподіваємося, що Godmode дозволить більшій кількості людей використовувати автономні агенти штучного інтелекту навіть на цій ранній стадії. Godmode натхненний Auto-GPT і BabyAGI і підтримує GPT-3.5 і GPT-4. Godmode – це проект @_Lonis_ і @emilahlback. Приєднуйтесь до нашого сервера Discord, щоб отримати допомогу, обговорити проект і отримувати сповіщення про оновлення.

Вебсайт: godmode.space

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Godmode». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.