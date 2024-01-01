Альтернативи - GoCardless
Payoneer
payoneer.com
Payoneer — американська фінансова компанія, яка надає онлайн-переказ грошей, послуги цифрових платежів і забезпечує клієнтів оборотним капіталом.
Stripe
stripe.com
Stripe — американська компанія, що надає фінансові послуги та програмне забезпечення як послуга (SaaS), зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія, США. Компанія в основному пропонує програмне забезпечення для обробки платежів та інтерфейси програмування додатків (API) для веб-сайтів електронної ...
Skrill
skrill.com
Здійснюйте швидкі та безпечні платежі та міжнародні грошові перекази. Від ставок і торгівлі до покупок і ігор, Skrill спрощує управління вашими грошима.
Razorpay
razorpay.com
Шлюз онлайн-платежів для Індії з найкращим у своєму класі API, процедурою інтеграції, надійним захистом і потужною інформаційною панеллю
Zoho Billing
zoho.com
Програмне забезпечення для виставлення рахунків за підписку, створене для компаній, що розвиваються. Керуйте життєвим циклом виставлення рахунків за підписку клієнта від кінця до кінця. Автоматизуйте регулярне виставлення рахунків, керуйте підписками, надсилайте професійні рахунки-фактури, що відпо...
Neteller
neteller.com
Зареєструйте безкоштовний обліковий запис NETELLER для швидшого та безпечнішого способу надсилати та отримувати гроші онлайн. Відкрийте для себе наш відзначений нагородами електронний гаманець сьогодні.
Chargebee
chargebee.com
Chargebee — це провідне програмне забезпечення для виставлення рахунків за передплату, яке забезпечує наскрізне регулярне виставлення рахунків, керування підпискою та автоматичне виставлення рахунків для понад 2000 компаній SaaS.
Mollie
mollie.com
Почніть розвивати свій бізнес із Mollie Payments: ✓ Приймайте платежі за 15 хвилин ✓ Чесна ціна ✓ Усі провідні методи оплати. Отримайте гроші зараз »
Xendit
xendit.co
Легко приймайте та надсилайте платежі. Xendit є провідним платіжним шлюзом для Індонезії, Філіппін і Південно-Східної Азії. Завдяки єдиній інтеграції ваш бізнес зможе приймати платежі в Індонезії та на Філіппінах. Кредитні та дебетові картки, електронні гаманці, банківський переказ тощо.
WePay
wepay.com
WePay – це постачальник послуг онлайн-платежів зі Сполучених Штатів, який надає інтегроване та настроюване платіжне рішення через свої API для компаній-платформ, таких як краудфандингові сайти, торгові майданчики та компанії, що займаються програмним забезпеченням для малого бізнесу. Він пропонує па...
Adapty
adapty.io
Універсальний сервіс для підписок у програмі. Розробляйте, оптимізуйте та розвивайте додатки за допомогою підтримки iOS, Android, React Native, Flutter, Unity та Web.
Sage Intacct
intacct.com
Підвищте рентабельність інвестицій і трансформуйте свою організацію за допомогою першого й єдиного бажаного постачальника програмного забезпечення для бухгалтерського обліку та управління фінансами AICPA для компаній будь-якого розміру.
Planhat
planhat.com
Planhat — це красива, гнучка та потужна платформа успіху клієнтів. Customer 360, показники здоров’я, підручники, портали для клієнтів тощо.
FastSpring
fastspring.com
FastSpring — це компанія, що займається продажем програмного забезпечення як послуги (SaaS), яка пропонує повну платформу електронної комерції для компаній, які продають програмне забезпечення та інші онлайн-цифрові продукти.
PaySimple
paysimple.com
Увійдіть у свій обліковий запис PaySimple. Немає облікового запису? Зареєструйтеся, щоб почати приймати платежі онлайн, автоматизувати виставлення рахунків і рахунків-фактур і створити безпечну базу даних клієнтів.
Poynt
poynt.com
Poynt від GoDaddy: ваше універсальне платіжне рішення Omnicommerce. Poynt — це платформа для підключеної торгівлі, включно з обладнанням, програмним забезпеченням і додатками, яка надає торговцям технологію для трансформації свого бізнесу.
Cashfree
cashfree.com
Платежі для цифрової Індії. Найшвидший і найпростіший спосіб збирати платежі та здійснювати виплати для підприємств, що розвиваються
Checkout.com
checkout.com
Checkout.com допомагає вашому бізнесу пропонувати більше методів оплати та валют більшій кількості клієнтів. Найкраща у своєму класі система кредитної картки та альтернативний платіжний шлюз.
PayKickstart
paykickstart.com
Зростання доходу та партнерська платформа PayKickstart — це найповніше рішення для перевірки, регулярного виставлення рахунків, управління афілійованими особами та утримання на ринку з глобальними можливостями. Це як розширення ваших відділів бухгалтерії, продуктів/розробників і маркетингу.
Younium
younium.com
Younium — це універсальна платформа для ведення бізнесу з масштабованою підпискою. Він включає керування підпискою, виставлення рахунків за підписку, платежі, фінанси та інформаційні панелі підписки для компаній B2B.
Dwolla
dwolla.com
Dwolla – це компанія електронної комерції, яка працює лише в США і надає систему онлайн-платежів і мережу мобільних платежів.
BlueSnap
bluesnap.com
BlueSnap — це рішення для онлайн-платежів для компаній електронної комерції, B2B і SaaS, які спеціалізуються на глобальній обробці платежів і платіжних шлюзах для онлайн-бізнесу.
Paddle
paddle.com
Допомога B2B і B2C SaaS збільшити глобальні конверсії, зменшити відтік, підтримувати відповідність вимогам і швидко розширюватися.
Recurly
recurly.com
Recurly забезпечує керування рахунками за передплату корпоративного рівня для тисяч компаній у всьому світі.
RevenueCat
revenuecat.com
Підписка через програму стала легкою. RevenueCat дозволяє легко впроваджувати підписки в додатках і керувати ними, аналізувати дані клієнтів і збільшувати постійний дохід на iOS, Android і в Інтернеті.
EBizCharge
ebizcharge.com
EBizCharge — це набір інструментів збору платежів, які працюють безпосередньо в системах, які вже використовує ваш бізнес.
Regpack
regpack.com
Реєструйтеся, стягуйте та керуйте клієнтурою. Regpack — це адаптаційне рішення, яке дозволяє організаціям реєструватися та стягувати плату за свої послуги онлайн.
Trustly Personal
trustly.com
Безпроблемні банківські платежі. Простіший і безпечніший спосіб оплати. Здійснюйте або отримуйте онлайн-платежі безпосередньо зі свого банківського рахунку. Просто миттєво ввійдіть у свій банк із сайту/додатка продавця. Немає програми для завантаження, введення вручну та створення облікового запису...
Qonversion
qonversion.io
Платформа передплатних даних для компаній, які орієнтуються на мобільні пристрої. Інфраструктура міжплатформної підписки, тестування a/b, аналітика доходів, автоматизація залучення та інтеграція – все в одному місці для швидшого розвитку вашого додатка.
Adyen
adyen.com
Наскрізні платежі, дані та управління фінансами в одному рішенні. Зустрічайте платформу фінансових технологій, яка допоможе вам швидше реалізувати свої амбіції.