Альтернативи - Go1
Physics Wallah
physicswallah.live
Physics is Love.12th IIT JEE & NEET підготовка. Заняття в прямому ефірі, відеолекції, тести, конспекти лекцій, тематичні завдання з найкращими запитаннями, динамічні вправи та багато іншого.
Udemy
udemy.com
Udemy, Inc. — це американська платформа онлайн-навчання, призначена для професійних дорослих і студентів. Його заснували в травні 2010 року Ерен Балі, Гаган Біяні та Октай Чаглар. Станом на січень 2020 року платформа нараховує понад 35 мільйонів студентів і 57 000 викладачів, які викладають курси п...
Coursera
coursera.org
Coursera — це всесвітня платформа онлайн-навчання, заснована в 2012 році професорами інформатики Стенфордського університету Ендрю Нґ і Дафною Коллер, яка пропонує масові відкриті онлайн-курси (MOOC), спеціалізації, ступені, професійні курси та курси Mastertrack. Coursera співпрацює з університетам...
Testbook
testbook.com
Ласкаво просимо на Testbook.com – сайт підготовки до іспитів, якому найбільше довіряють, для конкурсних іспитів. Підготуйтеся до таких іспитів, як банківська справа, SSC, залізниця, GATE, UPSC, за допомогою понад 26000 пробних тестів і онлайн-коучингу.
Kajabi
kajabi.com
Kajabi — це комплексна платформа, яка допомагає творцям і підприємцям будувати успішний онлайн-бізнес, надаючи прості рішення, щоб перетворити свої пристрасті, навички та досвід у різноманітні джерела доходу. За допомогою Kajabi будь-хто може створювати збагачувальні онлайн-курси, пропонувати ексклю...
edX
edx.org
Отримайте доступ до 2000 безкоштовних онлайн-курсів від 140 провідних закладів світу. Отримайте нові навички та отримайте сертифікат про закінчення. Приєднуйтесь сьогодні.
Khan Academy
khanacademy.org
Академія Хана — американська некомерційна освітня організація, створена Салманом Ханом у 2008 році з метою створення набору онлайн-інструментів, які допомагають навчати студентів. Організація випускає короткі уроки у вигляді відео. Його веб-сайт також містить додаткові практичні вправи та матеріали ...
Great Learning
mygreatlearning.com
Додаток Great Learning дає змогу професіоналам і студентам оволодіти найбільш затребуваними навичками, які допоможуть їм досягти успіху в кар’єрі. Ця програма пропонує безкоштовні онлайн-курси такими мовами:
LinkedIn Learning
linkedin.com
LinkedIn Learning, провідна платформа онлайн-навчання, допомагає організаціям підвищити рівень залучення учнів і розвинути навички, необхідні їм сьогодні та завтра. Завдяки понад 16 000 курсів, які викладають реальні експерти з Lynda.com, і понад 50 нових курсів, що додаються щотижня, бібліотека зав...
Scribd
scribd.com
Scribd — це американський сервіс підписки на електронні та аудіокниги, який включає мільйон найменувань. Scribd розміщує 60 мільйонів документів на своїй відкритій платформі публікації. Компанію, засновану в 2007 році Тріпом Адлером, Джаредом Фрідманом і Тихоном Бернстамом, зі штаб-квартирою в Сан-Ф...
Udemy Business
business.udemy.com
Udemy Business допомагає компаніям залишатися конкурентоспроможними в сучасному робочому середовищі, що швидко змінюється, пропонуючи свіжий навчальний контент на вимогу через потужний ринок контенту. Наша місія полягає в тому, щоб допомогти співробітникам зробити все, що буде далі: чи то наступний ...
Skillshare
skillshare.com
Skillshare – це онлайн-спільнота для навчання в Сполучених Штатах, яка надає навчальні відео. Курси не акредитовані та доступні лише за платною підпискою. Курси передусім охоплюють творчу роботу, з меншою кількістю курсів з бізнесу та підприємництва. Більшість курсів зосереджені на взаємодії, з осн...
Codecademy
codecademy.com
Вивчіть технічні навички, необхідні для роботи, яку ви хочете. Як лідери в галузі онлайн-освіти та навчання програмуванню, ми навчили понад 45 мільйонів людей за допомогою перевіреної навчальної програми та інтерактивного навчального середовища. Почніть із HTML, CSS, JavaScript, SQL, Python, Data Sc...
Programiz
programiz.pro
Programiz — це платформа, створена програмістами для програмістів, яка пропонує багатий набір ресурсів для опанування навичок програмування. Programiz, якій довіряють понад 50 мільйонів ентузіастів у всьому світі, є новатором у галузі, надаючи можливість учням досягти успіху в програмуванні. Ми це р...
Simplilearn
simplilearn.com
2 млн.+ учнів із понад 150 країн; 1500 занять щомісяця, 85% учнів повідомляють про кар’єрні переваги. Сьогодні Simplilearn є онлайн-кемпом №1 у світі для вивчення цифрових навичок. Від ролевих навчальних планів і університетських партнерських програм до безкоштовних курсів для початківців, навчання...
Brilliant
brilliant.org
Місія Brilliant полягає в тому, щоб надихати та розвивати людей для досягнення їхніх цілей у STEM – одна людина, одне запитання та одне маленьке зобов’язання навчатися одночасно. Ми даємо чудовим викладачам можливість просвітити душу математики, природничих наук та інженерії за допомогою короткого і...
DataCamp
datacamp.com
Що таке DataCamp для бізнесу? DataCamp — це платформа для вивчення даних і штучного інтелекту, співпраці за допомогою даних і залучення готових до роботи талантів. DataCamp for Business надає всю вашу організацію життєво важливих даних і навичок штучного інтелекту, незалежно від вашої початкової точ...
Mighty Networks
mightynetworks.com
Найпопулярніша універсальна платформа для творців і підприємців. 370 мільйонів доларів США заробітку творців у 2023 році ✨ З Mighty ви можете об’єднати свої курси, членство та пропозиції в потужній спільноті під власним брендом на iOS, Android та в Інтернеті. Mighty — це інше — платформа спільноти, ...
BYJU'S
byjus.com
Ласкаво просимо до BYJU’S - The Learning App, найбільшої програми онлайн-навчання в Індії! Додаток, який ідеально поєднує захоплюючі відеоуроки та персоналізоване навчання, розроблений, щоб допомогти студентам практикуватися, вивчати та розуміти концепції глибоким і легким для розуміння способом.
D2L Brightspace
d2l.com
Звільніться від обмежень LMS за допомогою D2L Brightspace, інноваційної платформи для навчання, створеної, щоб допомогти вам створити високоперсоніфікований досвід, який розкриє потенціал учнів у масштабі. Brightspace створено для навчання на кожному етапі життя — від перших днів навчання в школі до...
Paylocity
paylocity.com
Наша комплексна програмна платформа дає професіоналам відділу кадрів спосіб легко керувати щоденними завданнями щодо нарахування заробітної плати, пільг, талантів і управління персоналом. Але те, що відрізняє нас, це те, що наша технологія підтримується культурою, яка справді дбає про успіх наших кл...
Chegg
chegg.com
Chegg, Inc., є американською освітньою технологічною компанією, розташованою в Санта-Кларі, Каліфорнія. Вона надає цифрові та фізичні підручники в оренду, рішення для підручників, онлайн-репетиторство та інші послуги для студентів. Компанію було засновано в 2005 році та почало публічно торгувати на ...
O'Reilly Learning
oreilly.com
O’Reilly слідкує за тенденціями та досягненнями в технологіях і фільтрує їх, ділячись ідеями експертів-практиків через навчальну платформу O’Reilly. Тож ви отримуєте відповіді, необхідні для вирішення складних проблем — від рядка коду до вивчення нового інструменту чи технології.
Perlego
perlego.com
З онлайн-бібліотекою академічних ресурсів і інструментів Perlego, якій довіряють студенти з усього світу.
Paycom
paycom.com
Протягом 25 років Paycom Software, Inc. (NYSE:PAYC) спрощує бізнес і життя своїх співробітників за допомогою простих у користуванні технологій управління персоналом і розрахунку заробітної плати, щоб підвищити прозорість завдяки прямому доступу до їхніх даних. А завдяки першому в галузі рішенню Beti...
Moodle
moodle.org
Moodle — це багатофункціональна, безпечна та масштабована система керування навчанням із відкритим вихідним кодом, яка легко інтегрується з іншими платформами та може бути налаштована для будь-якого обраного вами методу навчання чи навчання. Зі свіжими та інтуїтивно зрозумілими інтерфейсами Moodle п...
Udacity
udacity.com
Udacity, частина Accenture, є лідером на ринку трансформації талантів, змінюючи життя, бізнес і країни шляхом створення готових до роботи цифрових талантів. Усуньте прогалини в своїх талантах у таких цифрових технологіях, як AI, data science, ML, хмара, кібербезпека тощо. Створюйте готові до роботи ...
Teachable
teachable.com
Створюйте онлайн-курси та коучингові послуги. Перетворіть свій досвід і ноу-хау в процвітаючий бізнес знань.
Genially
genial.ly
Genially є світовим лідером у сфері інтерактивної візуальної комунікації. Використовуйте Genially як свій універсальний онлайн-інструмент для створення приголомшливих презентацій, інтерактивних зображень, інфографіки, досьє, тестів, резюме тощо та збагачуйте їх інтерактивними й анімаційними ефектами...
Preply
preply.com
Preply Business пропонує компаніям індивідуальні онлайн-уроки з сертифікованими викладачами мови. За допомогою Preply співробітники можуть вибирати репетиторів на основі своїх конкретних потреб, навчатися за гнучким графіком і практикуватися в перервах між уроками з персоналізованими матеріалами. Ми...