Gnod — це інструмент на основі штучного інтелекту, який допомагає користувачам відкривати новий вміст у різних сферах, таких як музика, мистецтво, література, фільми та продукти. Платформа використовує розширені алгоритми, щоб пропонувати групи, виконавців, авторів, фільми та продукти на основі інтересів і вподобань користувача. Платформа пропонує численні проекти, такі як музична карта, літературна карта, кінокарта та порівняння пошукових систем, які дозволяють користувачам орієнтуватися та досліджувати свої інтереси з підходом, орієнтованим на туристів. Gnod також надає діаграму, яка представляє візуальне представлення продуктів у новий та привабливий спосіб. Користувачі можуть вибирати пошукову систему кожного разу, коли вони використовують платформу для кращих і більш персоналізованих результатів пошуку. Gnod залучає понад 300 000 користувачів на місяць і постійно розширює свою базу користувачів. Gnod був створений Мареком Гібні, він будує свої послуги навколо свого інтересу до штучного інтелекту та нових інтерфейсів користувача. Загалом, Gnod надає універсальний магазин для всіх типів виявлення вмісту, пропонуючи унікальний досвід користувача, який допомагає користувачам досліджувати та відкривати нові речі.

Вебсайт: gnod.com

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