ぐるなび

ぐるなび

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Вебсайт: gnavi.co.jp

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Gurunavi – інформаційний сайт для гурманів, що бронює ресторан/бенкет На сайті бронювання ресторанів [Gurnavi] ви можете заробляти бали Rakuten, роблячи онлайн-бронювання! Ви можете швидко знайти та забронювати потрібний ресторан на основі таких умов, як район, назва станції та бюджет. Він містить чудову інформацію про купони та найновішу інформацію про ресторани, тому його також рекомендується для пошуку ресторанів для вітальних і прощальних вечірок і банкетів!

Вебсайт: gnavi.co.jp

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