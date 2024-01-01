Glowing.io

Glowing.io

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Вебсайт: glowing.io

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Уніфікована корпоративна платформа обміну повідомленнями для провідних брендів світу. Glowing дозволяє провідним світовим брендам та їхнім клієнтам обмінюватися текстовими повідомленнями один з одним за допомогою існуючих популярних платформ мобільних повідомлень. Наше рішення дозволяє брендам звертатися до міленіалів (та інших цифрових мандрівників), а також до «мовчазних гостей», які віддають перевагу обміну повідомленнями як основний канал комунікації.

Вебсайт: glowing.io

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